Kanye West excluido de los Grammy 2022 por "comportamiento preocupante"

A Kanye West se le ha prohibido presentarse en los premios Grammy 2022 por "comportamiento en línea preocupante. Según Variety, el representante de West confirmó que no se le permitiría actuar en la entrega de premios de este año debido a sus publicaciones de Instagram.

West no estaba incluido en la formación de actuación original, pero está nominado a cinco premios, incluido Álbum del año. El rapero y colaborador de "Easy", The Game, compartió sus pensamientos sobre la ausencia de West en los Grammy 2022.

“Los Grammy en el último minuto decidieron sacar (a Kanye West) de actuar en el programa como si no supiéramos que vendría”, escribió el rapero en Instagram.“Podría deberse a que (Trevor Noah) es el anfitrión y hubo una conversación entre su equipo y la academia que llevó a la decisión o porque la cuenta (de Instagram) de West se suspendió hace solo unos días por razones desconocidas”.

The Game hace referencia a un segmento viral de The Daily Show donde el presentador Trevor Noah describe el acoso que enfrentan las mujeres por parte de sus ex cuando intentan dejar una relación.

A principios de esta semana, West estuvo suspendido en Instagram por 24 horas debido a "violar las políticas de Instagram sobre discurso de odio, acoso e intimidación".

Ha publicado muchas publicaciones de IG sobre su separación de la ex Kim Kardashian y su actual novio, el comediante Pete Davidson. Kardashian ha hablado sobre la presencia de West en Instagram, criticando su narrativa de que no se le permite ver a sus hijos y sus sentimientos hacia Davidson, a quien se refiere como "Skete".

“Por favor, detén esta narración, estabas aquí esta mañana recogiendo a los niños para la escuela”, comentó Kardashian en la publicación de Instagram ahora eliminada de West.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Kanye West actualmente no tiene ninguna publicación en su Instagram, a excepción de algunos carretes y videos de noviembre pasado.

