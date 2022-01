¿Kanye West está "controlando" a Julia Fox como lo hizo con Kim Kardashian?

Julia Fox, la nueva pareja de Kanye West, no oculta quién es ni qué quiere. Poco antes de encontrar la fama en la película de 2019 "Uncut Gems", la actriz admitió en el podcast "We Met At Acme": "Realmente me gusta el dinero, y me gusta vivir cómodamente, es difícil equilibrar eso y un hombre en esta ciudad".

Ahora, al parecer, la ex fiestera del centro ha encontrado ambos. En un romance hecho, y aparentemente curado, para los tabloides, Fox, de 31 años, está saliendo con Kanye West después de conocer al rapero mercurial en la víspera de Año Nuevo en Miami.

El miércoles, la pareja festejó con Madonna, Floyd Mayweather, Evan Ross y el nuevo bestie de Kanye West, el ex bucanero de Tampa Bay Antonio Brown. Julia Fox estaba vestido con pantalones de cuero bajos que no dejaban nada a la imaginación.

Aseguran que Julia Fox y Kanye West son "espíritus afines"

"Julia y Kanye son espíritus afines: ella es realmente solo una puta de fama y él está buscando a alguien para moldear", dijo una socialité de Nueva York que conoce a Fox. Julia no oculta el hecho de que le encanta todo esto. Todo es como el arte de la performance".

La pareja ha sido inseparable desde que se conocieron, y sus citas han sido documentadas no solo por los paparazzi sino también por el fotógrafo personal de West. El rapero de 44 años incluso ha vestido a Fox como su propia Barbie, al igual que lo hizo con su ex esposa Kim Kardashian, quien respondió a los que la comparan con la nueva novia de Kanye West.

Ye hace con Fox lo mismo que con Kim Kardashian

"Kanye está haciendo con Julia lo que le hizo a Kim", dijo una fuente cercana a Kardashian. "Él está controlando lo que ella llevaba puesto, asegurándose de que aparezca como la imagen fija que él tiene en su mente", aseguró. Además, Kim Kardashian está furiosa con Kanye West, por sus recientes declaraciones.

La Verdad Noticias informa que, hasta su giro estelar en "Uncut Gems", en la que interpreta al joven y ambicioso amante de Adam Sandler, Julia Fox era mejor conocida por sus 'travesuras' en la escena social de Nueva York.

