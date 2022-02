Kanye West es visto con Chaney Jones, que se parece a Kim Kardashian.

Kanye West podría haberse sentido atraído por su última aventura, Chaney Jones, "debido a sus similitudes" con la ex Kim Kardashian, pero eso no significa que esté listo para comprometerse. El rapero de "Donda", de 44 años, ha tenido un romance con el parecido de Kardashian durante un par de semanas, pero la pareja aún no es oficial, informa TMZ.

Las fuentes le dijeron al medio que su relación era "todo por diversión" y que él estaba "sin lugar a dudas atraído por" Jones debido al parecido que tenía con la estrella de la realidad. El dúo provocó rumores de romance por primera vez después de su separación de la actriz de "Uncut Gems", Julia Fox, a principios de este mes.

El rapero Kanye West y Chaney Jones han sido vistos juntos en Nobu Malibu y ella asistió a su concierto en vivo "Donda 2" en Miami a principios de esta semana, según TMZ. También fueron vistos visitando algunas tiendas de lujo en Miami el jueves.

¿Ye está saliendo con la doble de Kim Kardashian?

“Caminaron por Bal Harbour Shops y se detuvieron en Balenciaga y luego tomaron el ascensor hasta el segundo piso hasta Makoto, donde cenaron arroz crujiente de atún picante y algunos cócteles”, reveló una fuente cercana al medio de espectáculos TMZ.

La fuente agregó que "no había PDA, y eran súper discretos", mientras que West estaba "rodeado de fangirls". La reciente salida de Kanye con Chaney se produce en medio de la noticia de que la magnate de Skims ha apelado a un juez para que firme su divorcio, que presentó originalmente en febrero de 2021.

Kim "desea mucho" el divorcio de Kanye West

“Deseo mucho divorciarme”, dijo Kardashian a principios de esta semana, y agregó: “Kanye ha estado poniendo mucha información errónea sobre nuestros asuntos privados y la crianza compartida en las redes sociales, lo que ha creado emociones de angustia." Por su parte, Kanye dice que Kim no puede probar que él escribió publicaciones atacándola.

Por su parte, Kanye dice que Kim no puede probar que él escribió publicaciones atacándola. Ye que comparte hijos North, 8, Saint, 6, Chicago, 4 y Psalm, 2, con Kardashian, se opuso a la solicitud de su ex de ser declarado legalmente soltero. Él la acusó de alejar a sus hijos de él, todo mientras atacaba a su nuevo novio, Pete Davidson, en las redes sociales.

