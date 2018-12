Kanye West es amenazado por Travis Scott, novio de Kylie Jenner

En estricto derecho, la familia debería ser un santuario o una fraternidad, en la cual siempre ponderará el respecto y amor entres su miembros. Sin embargo, este no es el caso de los integrantes putativos de la familia Kardashian - Kanye y Travis, parejas sentimentales de dos de las hermanas socialite - pues recientemente se vieron involucrados en una trifulca familiar.

Kanye le dices sus verdades a Travis y de paso a Drake

Kanye West saca a la luz los problemas que tiene con el novio Kylie Jenner. El rapero ha publicado más de 80 tuits arremetiendo contra Drake y asegurando que tanto él como Travis Scott, novio de su cuñada, le han enviado serias amenazas en respuesta a sus críticas.

Apenas este jueves, fue que Kanye publicó decenas de tuits en contra de Drake, lo que ocasionó que se haya reavivado el controversial conflicto con el cantante que habían sostenido hace meses a raíz de la colaboración del marido de Kim Kardashian con Pusha.

En varias canciones en las que este último acusaba a su rival de utilizar escritores fantasmas para sus letras y revelaba la existencia de un hijo 'secreto' que el propio Drake acabaría confirmando más adelante en su álbum 'Scorpio'.

En los mensajes que ha compartido en su perfil de Twitter, Kanye insiste en que Drake no sería nadie de no haber sido por él y le reprocha que lo atacara en sus momentos más bajos, en especial cuando se retiró de la vida pública para lidiar con su trastorno bipolar, pero no ha parado ahí.

"Drake ha llamado tratando de amedrentarme". "Drake, si algo me sucede a mí o a mi familia, serás el primer sospechoso". "Así que deja ya esa actitud de duro. No me gusta". "Nunca amenaces al papá de North, Saint y Chicago [sus tres retoños]", son solo algunas de las afirmaciones que ha compartido con todos sus seguidores.

En un sorprendente giro de los acontecimientos, el rapero arrastró a Travis Scott, el actual novio de Kylie Jenner, hermana menor de Kim Kardashian, lo que convertiría a Tracis en el cuñado de Kanye.

En el pasado Travis había asegurado que el veterano artista se había convertido en una especie de 'figura paterna' para él desde que emparentara con el mediático clan, pero esa buena sintonía parece haber quedado atrás desde que Travis grabó el sencillo 'Sicko Mode' con Drake, en el que este último haría alguna alusión velada a Kanye.

"Solía llevar a Travis conmigo a todas partes. Soy una inspiración tanto para él como para Drake". "Que le jo**n a esa canción 'Sickomode' La familia debería ir antes, siempre". "La gente vende su alma. Puede que tengas un disco número uno, pero solo lo has conseguido permitiendo que un tipo cualquiera critique a tu cuñado". "Lo importante no es el rap, es la familia. Debemos estar unidos como familia y no permitir que esta gente se infiltre en nuestras filas solo para conseguir sonar en la radio". "Llamé a Travis hoy mismo. Ahora me ha devuelto la llamada. Más amenazas", concluyó el rapero.

Tal parece que esta situación desagradable apenas comienza. Esperemos que pronto ambos cantantes, lleguen a un acuerdo de paz.