Kanye West, en medio de rumores de una crisis psicótica

El rapero vive inmerso en la controversia desde que se divorció de Kim Kardashian.

Kanye Wayne está viviendo una crisis psicótica, así lo aseguran expertos en el tema de la salud mental, quienes consideran que el rapero se encuentra en uno de los peores momentos de su carrera. Por otro lado, personas allegadas a él declararon a Page Six que se encuentran muy preocupados por los escándalos que ha protagonizado últimamente.

De igual modo, han revelado que él duerme muy poco, lo que ha empeorado las cosas. Asimismo, se dice que ha estado despidiendo a consultores y asesores que no están de acuerdo con él o se resisten a sus ideales, mismos que busca plasmar en su próxima campaña política que busca convertirlo en presidente de Estados Unidos en 2024.

La colección que el rapero presentó en el Paris Fashion Week ha causado controversia en redes sociales por contener frases racistas asociadas a grupos supremacistas.

Finalmente, los amigos de quien hoy es el ex esposo de Kim Kardashian buscan ayuda desesperadamente e incluso intentan hacerlo entrar en razón para que modere su comportamiento extravagante y autodestructivo pero lo único que consiguen es enfrentarse a él y lesionar su amistad.

Kanye West padece de un trastorno bipolar

El rapero fue hospitalizado por problemas de salud mental en 2016.

Fue en noviembre del 2016 cuando se dio a conocer que Kanye West fue internado en un hospital psiquiátrico de Los Ángeles. Dicha decisión se tomó luego de que el rapero, quien ahora se hace llamar Ye, tuviera comportamientos erráticos que preocupaban a su familia.

Tiempo después se confirmó que él padece problemas psicológicos, mismos que controla a través de medicamentos. En mayo del 2019 confesó en entrevista con David Letterman para el programa de entrevistas ‘My Next Guest Needs No Introduction’ de Netflix que sufre un trastorno bipolar y que es un caso estigmatizado con el que es muy difícil lidiar.

¿Cuántos años tiene Kanye West?

YE, como ahora se hace llamar, ha vivido momentos difíciles desde que se separó de Kim Kardashian.

Kanye West nació el 8 de junio de 1977, por lo que ahora tiene 45 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el rapero originario de Atlanta, Georgia inició su carrera artística en 1996 y hoy en día es considerado uno de los máximos exponentes del hip-hop a nivel mundial.

