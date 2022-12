¿Kanye West en bancarrota? Su marca de ropa debe 600 mil dólares a Fisco

Kanye West y su espresa enfrentar graves problemas fiscales. | No permitido republicar, AFP

Kanye West sigue en medio de la polémica, ahora se dio a conocer que su marca de ropa ‘Yeezy Apparel’ tiene graves problemas con la autoridad fiscal de California, debiendo alrededor de 600 mil dólares, situación que ha sido calificada como de “extremas de liquidez”.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la compañía ya enfrenta una complicada situación económica, luego de que sus convenios con Adidas y Gap, terminaron de forma abrupta.

Adicionalmente, a la deuda de su empresa, Kanye West debe 50 millones a la hacienda federal de Estados Unidos, razón por la cual sus activos valorados en 75 millones han sido congelados.

¿Yeezy Apparel de Kanye West en bancarrota?

Yeezy Apparel de Kanye West tiene deuda con el Fisco.

Según dieron a conocer medios internacionales, la empresa Yeezy Apparel perteneciente al rapero Kanye West, ha recibido tres avisos sobre las consecuencias que enfrentaría al no pagar la cuantiosa deuda al Fisco, siendo emitidas en febrero, julio y septiembre de este 2022.

Recordemos que la empresa estaría enfrentando una difícil situación, luego de que los convenidos con Adidas y Gap fueran cancelados, esto después de que se acusó al rapero de lanzar comentarios antisemitas por medio de sus redes sociales.

Aunque hasta el momento el rapero no se ha pronunciado sobre el extremo problema que enfrenta su empresa, en una entrevista aseguró que desconocía los problemas fiscales en los que estaba involucrado:

"Me enteré de todo, literalmente, cuando intentaron llevarme a prisión esta mañana. Lo que he descubierto es que han congelado 75 millones de dólares de mis cuentas. Me llevó unas seis horas enterarme de que debía 50 millones" dijo.

Kanye West y Kim Kardashian

¿Qué ha pasado entre Kanye West y Kim Kardashian?

Además de los problemas legales y económicos que enfrenta el rapero Kanye West, mantiene una pelea mediática con la soliatité Kim Kardashian, quién es la madre de sus hijos.

Kim Kardashian recientemente fue incluida en una serie de comentarios que Kanye West lanzo en su cuenta de Twitter, donde la acusó de haberle sido infiel.

Por su parte, la cuenta de Twitter de Kanye West fue suspendida, lo que desató su indignación con Elon Musk, CEO de la compañía.

