Kanye West e Irina Shayk siguen juntos, esto lo comprueba  

Kanye West e Irina Shayk siguen saliendo juntos, pues recientemente una fuente declaró a la revista People: “Ellos claro que siguen saliendo” y la amocion de sus fans se ha hecho evidente en las redes sociales.

Hay que recordar que Kanye e Irina comenzaron a salir el mes pasado, pocos meses después de que el rapero comenzara el proceso de divorcio con Kim Kardashian.

No hace pareja pasó el fin de semana festivo del 4 de julio en San Francisco, de acuerdo a la publicación, ellos cenaron en el fino restaurante Mourad. Luego fue a la Semana de la Moda de París para la presentación de Balenciaga.

De acuerdo con Page Six, él quiso que Irina lo acompañara, pero ella no quiso. Sin embargo, TMZ y People dijeron que Kanye no la invitó porque se trató de un viaje corto de negocios, y que él llegó y salió de París el mismo día.

Los rumores de la separación

Los rumores no son ciertos.

Es por esa situación que los rumores dicen que “ellos están cada quien por su lado y que ella rechazó su invitación a París”, aseguró una fuente a People.

“Simplemente no son ciertos”.

Por si fuera poco, el viaje del cantante Kanye West a París sin Irina desató rumores sobre un posible rompimiento, pero de acuerdo con TMZ la relación sigue viento en popa. “Las cosas están mejor que nunca”, dijo una fuente al sitio de noticias".

Los tabloides siguieron difundiendo los rumores sobre el rompimiento y hasta se sabe quehan molestado a la modelo. “Irina está enojada de las mentiras sobre ella y Kanye”, dijo una fuente a People.

Kanye e Irina siguen enamorados

La pareja sigue justo con proyectos separados

Kanye y la super modelo Irina Shayk fueron captados juntos por primera vez a principios de junio. Ellos fueron fotografiados en Villa La Coste, en Francia, durante una celebración del cumpleaños 44 del cantante y luego regresando juntos a Estados Unidos.

Fue la primera vez que se vio a Kanye salir con alguien desde febrero, cuando comenzó a divorciarse de Kim Kardashian. Una fuente le dijo a la revista el mes pasado que las celebridades seguirían su relación pese a que viven en estados diferentes.

Por último la fuente dijo que: “Ellos van a seguir viéndose pese a la distancia”, dijo una fuente a People. “Kanye seguirá teniendo a Los Ángeles como sede. Él no tiene planes de mudarse a la ciudad de Nueva York”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!