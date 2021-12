Kanye West dona más de 4.000 juguetes a niños en Chicago por Navidad.

Ningún niño se quedó atrás. Kanye West compró y donó más de 4.000 juguetes para niños en su Chicago natal, según un medio de comunicación local.

El rapero de "Jesus Walks", de 44 años, comenzó a repartir los regalos en un gimnasio dentro del Kennedy King College en Englewood alrededor de la 1 pm del domingo, informó ABC7.

“Estoy muy orgullosa de que Kanye West, una vez más, esté respondiendo a nuestra solicitud de ayudar a los niños de Englewood y más allá”, dijo la política de Chicago Stephanie Coleman al medio de comunicación.

“No es ajeno a nuestra comunidad. Su presencia siempre se ha sentido en nuestros vecindarios y le encanta visitar, pero esta Navidad realmente ha sido nuestro Papá Noel moderno”, agregó.

Niños también recibieron comida y premios de "Ye"

Kanye West dona más de 4.000 juguetes a niños en Chicago por Navidad.

De acuerdo con los informes, los familiares de los niños que participaron en la colecta de juguetes también recibieron comida, juegos y premios.

Kanye West, quien comparte cuatro hijos con su esposa Kim Kardashian, de la que está separado, compartió en la víspera de Acción de Gracias sus deseos de ayudar a quienes viven en la pobreza. Mientras tanto, Kim Kardashian cuelgó botas navideñas para Kanye West en medio del divorcio.

El rapero de "Alabado sea Dios" se reunió en Skid Row en ese momento para "compartir ideas" con el director ejecutivo y presidente de LA Mission, una organización sin fines de lucro que ayuda a combatir la falta de vivienda en Los Ángeles. Una fuente dijo que: "Habló sobre salvar el mundo y cómo tenía todas estas ideas para trabajar con LA Mission".

Kanye West demuesta su apoyo a su natal Chicago

Kanye West dona más de 4.000 juguetes a niños en Chicago por Navidad.

Kanye West, quien legalmente cambió su nombre a Ye en octubre, siempre ha expresado su apoyo inquebrantable a su ciudad natal, incluso nombrando a una de sus hijas con Kardashian "Chicago".

En 2018, el CEO de Yeezy dijo que le gustaría regresar a Windy City. "Tengo que hacerles saber a todos que me mudaré de regreso a Chicago", le dijo a un grupo de estudiantes de secundaria en ese momento. "No me iré nunca más", dijo.

La Verdad Noticias informa que, muchos en las redes sociales elogiaron los esfuerzos filantrópicos más recientes de Kanye West durante su viaje a Chicago. Una persona escribió en Twitter “¡Bien por él! Me encanta ver a las personas que han sido afortunadas en la vida dar a las que no han tenido tanta suerte".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.