Kanye West dice "No estoy loco" al hablar sobre trastornos mentales y estigmas

Kanye West quiere mostrarles a todos que "no está loco" después de sus recientes problemas de salud mental y escándalos. En otras palabras, el rapero no permitirá que todo el estigma que viene con los problemas de salud mental "defina" quién es realmente como persona.

De hecho, Kanye West hizo hincapié en que es alguien con "valor" y se comprometió a demostrarlo durante una nueva entrevista con Nick Cannon en el podcast del conductor igual de polémico.

Como sabrá, a Kanye West le diagnosticaron trastorno bipolar y ahora se está abriendo sobre el tipo de imagen que podría tener en los ojos de algunas personas.

Kanye West supera varias crisis emocionales

Kanye West quiere demostrar que el hecho de que tenga una enfermedad mental no significa que esté "loco". Pero mencionó a alguien en particular a quien quiere demostrar eso, no solo a los fanáticos, ¡sino también a su ex amigo Jay Z!.

"Así que estoy pensando que la gente me llama loco, así que les voy a mostrar, incluso le voy a mostrar a mi hermano mayor que no estoy loco. Voy a mostrarle a Jay-Z, soy, ya sabes, voy a mostrarle que, ya sabes, que mi valor, que podrías ser diagnosticado y que la gente podría señalarte con el dedo, y tú todavía podrías ser ciudadano y aún podrías tener valor”, dijo Kanye West.

Kanye West tiene crisis emocional durante su primer rally presidencial

El rapero de 43 años continuó la discusión mencionando una serie de diferentes trastornos mentales que las personas pueden tener y enfatizando que nunca permitirá que su propia lucha le impida ser él mismo o hacer lo que le apasiona.

"No dejé que el estigma definiera quién era yo, así que lo gracioso es que digo, boom. Va a ser, ya sabes, van a ver que, ya sabes, 'comí, me comí todas mis verduras', y luego lloré por mi hija y me dijeron 'está loco otra vez'. Déjame decirte , es como olvidar el valor y el dinero de esa manera porque pensé que si me convertía en multimillonario, eso me ayudaría a vencer el estigma'".

Luego, Kanye West comparó a sus amigos alentándolo a tomar su medicación y "evitándolo" con cómo se trataría a los negros "hace cien años".

Te puede interesar: Kanye West es declarado multimillonario y él se enfurece ¡Te contamos el motivo!

¿Qué opinas de todo el drama de Kanye West y su supuesta bipolaridad? Dinos en los comentarios