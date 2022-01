Kanye West desmiente reunión con Vladímir Putin y gira en Rusia

Desmienten que busque un encuentro con Valdimir Putin

La tarde del pasado martes 11 de enero se volvió tendencia y una enorme conversación de debate el rapero Kanye West y no, está vez no tiene nada que ver con su ex Kim Kardashian sino por la información que publicó Billboard.

En la publicación del famoso medio especializado en la escena musical se aseguraba que Kanye planeaba viajar a Rusia para hacer una gira de conciertos pero además que buscaba conocer en persona al Presidente de esa nación, Vladímir Putin.

Casi de forma inmediata hubo una respuesta a dicha publicación y provocó que los fans dejaran de lado el debate que sostenían y que aquí en La Verdad Noticias te dimos a conocer sobre si el romance de Kanye y Julia Fox sería o no un intento de darle celos a Kim.

Kanye desmiente gira en Rusia

Luego de que Billboard a través de sus redes sociales oficiales afirmara que una fuente cercana al rapero indicó que tendría una gira en Rusia pero que además buscaría una estancia "indefinida", el representante oficial de "Ye" habló en exclusiva para Rolling Stone y afirmó que lo dicho por Billboard es una noticia "totalmente fabricada", además lo calificó como un "un trabajo de ficción".

Luego de dicha respuesta, hasta el momento el medio no ha publicado alguna nota aclaratoria al respecto lo cual ya provocó una gran molestia entre sus seguidores ya que tachan al medio de mentiroso y amarillista.

¿Quién es Kanye West?

Kanye West hoy legalmente autonombrado "Ye" es un rapero, cantante, diseñador y productor musical estadounidense conocido internacionalmente por su música, pero también por haber sido el esposo de Kim Kardashian y por haber intentado postularse a la presidencia de Estados Unidos.

Actualmente tiene el récord de ser el rapero que más grammys ha ganado llegando a los 21 galardones y cuenta con nueve álbumes de estudio luego de su debut en 2004.

Hablando de su carrera precisamente hace poco dejó a todos impactados con al presentar el primer tráiler de su documental "Jeen-Yuhs" que habla sobre su vida.

