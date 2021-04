Kanye West desde hace un año deseaba divorciarse de Kim Kardashian

Kanye West está de acuerdo con la solicitud de divorcio que han emitido los abogados de Kim Kardashian después de dos meses que se inició el proceso legal. Sin embargo, una fuente cercana a la ahora ex pareja, le dijo al medio Page Six que el rapero desde hace un año quería separarse de la estrella de reality, pero no lo hizo por sus hijos.

Según el informante, Kanye ya tenía planes de divorciarse de ella desde mucho antes de que se hiciera público que él y Kim tenían problemas en su matrimonio, pero sus cuatro hijos siempre lo detuvieron.

“En realidad, fue él quien dijo durante un año que no tenían nada en común excepto los niños y que quería salir de ahí”, dijo la fuente.

Y es que se dice que Kardashian hizo todo lo necesario para rescatar la relación, pero parece que West no tenía intenciones de querer continuar con el romance. “Ella hizo todo lo posible para tratar de salvar el matrimonio. Él la dejó presentar primero el divorcio por dignidad”.

Kim y Kanye sólo seguían juntos por sus hijos, pero la relación ya estaba rota

Incluso el empresario estadounidense de 43 años cambió su número de teléfono personal para ya no tener contacto con Kim de 40 años. “Antes de que Kim solicitara el divorcio, Kanye cambió sus números y dijo: ‘Pueden comunicarse conmigo a través de mi seguridad’”, reveló el informante.

El acuerdo prenupcial de Kanye West y Kim Kardashian

La pareja que en algún momento fue conocida como “Kimye” firmó un millonario acuerdo prenupcial en marzo de 2014, según el medio Radar Online.

En dicho documento ambos famosos establecieron la separación de sus propiedades y bienes; además, Kanye acordó que le daría un millón de dólares anuales a Kim como pensión por cada año que estuvieran casados, con un límite de 10 millones.

Kardashian y West se casaron en el 2014 en Italia, pero se separaron a finales de 2020, después de 6 años de casados

Sin embargo, este arreglo fue hecho mucho antes de que cada uno fuera declarado multimillonario. De hecho Kanye West no quería un acuerdo prenupcial, porque estaba dispuesto a compartir toda su fortuna y bienes con Kim Kardashian, pero ahora ese documento les está ayudando a que las cosas sean más sencillas.

También se dice que ambos han acordado que no recibirán ningún tipo de pensión financiera, ya que no lo requieren porque cada uno cuenta con su propio imperio.

Además, cada quien se quedará con sus propiedades como habían acordado, y la custodia de los cuatro niños North, de 7 años; Saint, 5; Chicago, 3; y Psalm, de 1, podría ser compartida; aunque esto aún no ha sido confirmado.

¿Crees que el trámite del divorcio podría terminar pronto entre Kanye y Kim? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

