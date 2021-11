Kanye West se está distanciando una vez más de su esposa Kim Kardashian, dejando de seguir a la estrella e influencer en Instagram por segunda vez en dos meses.

El último movimiento del rapero en las redes sociales se produce después de los encuentros consecutivos de Kardashian con Pete Davidson en California y, más recientemente, en Staten Island, con la estrella de "Saturday Night Live".

Kanye West, de 44 años, había comenzado recientemente a seguir a la protagonista de 41 años de "Keeping Up With the Kardashians", nuevamente después de limpiar su lista de seguidores en septiembre antes del lanzamiento de su último álbum, "Donda".

West deja a de seguir a Kim en Instagram de nuevo

Kanye West deja de seguir a Kim Kardashian tras los rumores de Pete Davidson.

En ese momento, el artista oficialmente conocido como Ye solo seguía cuentas con avatares ennegrecidos, como el suyo. Kardashian luego borró su propia cuenta para que coincidiera con la de West, lo que resultó en que él la volviera a seguir. Sin embargo, recientemente cambió su avatar a una selfie.

Si bien las recientes citas de la fundadora de KKW Beauty con Davidson, de 27 años, han provocado rumores de romance entre ellos, su esposo separado y el padre de sus cuatro hijos todavía tienen la esperanza de que puedan resolver las cosas.

¿Kanye West no ha superado a Kim Kardashian?

Kanye West deja de seguir a Kim Kardashian tras los rumores de Pete Davidson.

Kanye West llamó repetidamente a Kardashian “mi esposa” en el podcast “Drink Champs” el jueves y agregó: “Mis hijos quieren que sus padres permanezcan juntos. Quiero que estemos juntos."

La Verdad Noticias dio la información en enero de que la ex estrella de E! estaba dejando al ganador del Grammy, con quien comparte hijos North de 8, Saint de 5, Chicago de 3 y Psalm de 2 años de edad. Ella solicitó el divorcio un mes después.

En cuanto a Kim Kardashian y Pete Davidson, la pareja potencial pareció "genuinamente cariñosa" el uno con el otro durante su segunda cita en Nueva York esta semana, pero no ha habido confirmación alguna sobre su posible relación.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.