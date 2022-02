Kanye West decepciona a sus fans, pide pagar por escuchar "Donda 2"

Kanye West enfureció a los fanáticos cuando reveló que su nuevo álbum Donda 2 solo estará disponible en su propio dispositivo Stem Player.

En lugar de poder escuchar el álbum en Apple Music, Spotify u otros servicios de transmisión, los fanáticos deberán pagar $200 para escuchar el álbum en el dispositivo de música.

Los fanáticos recurrieron a Twitter en masa para expresar su decepción porque el rapero, de 44 años, que cuenta con un patrimonio neto estimado de £1.8 mil millones, está cobrando una cantidad exorbitante que muchos no podrán pagar.

Kanye West no compartirá Donda 2 en streaming

Kanye West decepciona a sus fans

Uno escribió: "Amo a Kanye West, pero lamento el capitalismo porque no puedo permitirme enriquecer a los ricos". No voy a comprar el nuevo Stem Player solo para DONDA 2, incluso si me lo envió por correo electrónico personalmente. Si quiere publicarlo, perfecto, si no, entonces espero que su álbum haga números. (sic).

Otro fan agregó: 'muy, muy, muy triste que Donda 2 tenga que comprarse con ese altavoz, $200'.

¿Qué le pasa a Kanye?

En los últimos días, Kanye West ha sido tema de conversación por todas las publicaciones que ha hecho en su cuenta oficial de Instagram a pesar que las borra en un par de horas. En su mayoría han sido indirectas muy directas sobre su ex pareja, Kim Kardashian y su nuevo novio, Pete Davidson.