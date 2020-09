Kanye West culpa a Dios por HUMILLAR a Taylor Swift en los VMA 2009

Una excusa común entre las personas religiosas que buscan una explicación fácil para su mal comportamiento es "El diablo me obligó a hacerlo". Kanye West tiene una explicación diferente para su infame incidente de caída de escenario de Taylor Swift en los VMA de 2009: ¡Dios me obligó a hacerlo!

Kanye West quien ha seguido adelante con una campaña presidencial mientras, posiblemente, atravesaba un episodio maníaco, se sentó para una entrevista en el último episodio del programa de entrevistas de YouTube de Nick Cannon, Cannon's Class.

Se trata del mismo programa en el que Cannon recientemente proliferó teorías de conspiración antisemitas, lo que le costó su trabajo con el antiguo empleador ViacomCBS.

Las escándalosas declaraciones de Kanye West

Durante el episodio de 44 minutos, Kanye West habló sobre su elección de usar un chaleco durante su extraño mitin de campaña en Carolina del Sur., el romper en llanto por la idea de que su hija sería abortada en ese mismo evento, su mayor interés en el cristianismo después de su hospitalización en 2016, gastando $50 millones en sus servicios dominicales el año pasado, su búsqueda para ser reconocido como multimillonario, su interés en diseñar ciudades y más.

Kanye West recuerda el discurso contra Taylor Swift en VMA 2009

También hubo esta secuencia sobre charlar en el escenario de los VMA para protestar contra Taylor Swift por ser la ganadora del Mejor Vídeo Femenino sobre Beyoncé:

"Si Dios no quisiera que corriera al escenario y dijera: "Beyoncé tuvo el mejor video", no me habría sentado en la primera fila. Hubiera estado sentado en la parte de atrás. No habría sido el primer premio. Y [Él] no habría hecho una idea tan ridícula porque nunca había oído hablar de esta persona antes de esa noche. Y "Single Ladies" es como uno de los mejores vídeos de todos los tiempos ... ¡Y solo bebía Hennessy porque no quería ir a la entrega de premios porque era un montaje!".

Sin duda, esa es una forma de pensarlo. La entrevista completa se puede encontrar a continuación.

¿Qué opinas de las declaraciones de Kanye West sobre intentar humillar a Taylor Swift hace más de 10 años? Dinos en los comentarios.