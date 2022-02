Kanye West critica a Pete Davidson una vez más en una nueva canción.

Quizás Pete Davidson es la nueva musa de Kanye West, no Julia Fox. El intérprete de “Gold Digger” aparece en el nuevo sencillo de Fivio Foreign, “City of Gods”, con Alicia Keys, pero durante su verso, aparentemente le hace sombra a la estrella de “Saturday Night Live” una vez más.

“Esta tarde / Cien matones llegando a 'SNL' / Cuando me detengo / Está muerto al llegar”, rapea West, de 44 años, haciendo referencia a que una centena de matones le quitaron la vida al comediante de "Saturday Night Live", Pete Davidson.

Kanye también hace referencia a su esposa separada, la socialité Kim Kardashian, rapeando: "Y si les dejo tener a mi esposa / n—-s deberían agradecerme / Con estas botas Balenciaga y Balenci y un nuevo Yankee azul".

La Verdad Noticias informa que, el diseñador de moda de Yeezy ha estado persiguiendo a la estrella de “Big Time Adolescence” en su música, ya que Kanye West amenazó con golpear a Pete Davidson previamente en su reciente canción “Eazy”.

“Dios me salvó de ese accidente / solo para poder golpearle el trasero a Pete Davidson”, rapeó West, refiriéndose a su accidente automovilístico casi fatal en 2002 que resultó en su exitosa canción “Thru the Wire”.

No se sabe cuándo West, ahora conocido como "Ye", grabó el verso, pero es probable que no lo ayude a recuperar a la fundadora de Skims, Kim Kardashian ya que le pidió a Dios que lo ayudara a reunirlos.

“DIOS, POR FAVOR, REÚNE A NUESTRA FAMILIA”, West subtituló un collage de fotos de la reciente sesión de fotos de Vogue de su esposa separada.

Si bien Fox, de 32 años, no se ha referido públicamente a ninguna de las canciones de su novio, una fuente cercana a la estrella de "Uncut Gems" dijo que no estaba juzgando a West por sus letras violentas.

“Obviamente, ella espera que esto no cause más drama para Ye, pero él es un artista y así es como elige expresarse y ella no puede juzgar eso”, dijo la fuente sobre la mentalidad de Fox.

