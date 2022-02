Kanye West critica a Pete Davidson por fuertes bromas sobre su salud mental.

Kanye West continúa su guerra contra Pete Davidson, defendiendo sus publicaciones en redes como una "retribución". El rapero publicó una foto de Davidson de una obra de teatro de "Saturday Night Live" con un sombrero rojo estilo "MAGA" con "MAKE KANYE 2006 AGAIN" estampado en su cuenta de Instagram el jueves y lo llamó por sus bromas insensibles. .

“HOLA SKETE, ¿TIENES MÁS CHISTES SOBRE SALUD MENTAL PARA MÍ?” escribió, usando su apodo despectivo para Davidson. A pesar de que Davidson, de 28 años, tiene una nueva cuenta de Instagram que sigue West, de 44, el artista de "Donda" no lo etiquetó.

La Verdad Noticias informa que West también publicó un video del mismo segmento de "Actualización de fin de semana" de 2018 en el que Davidson alentó al rapero de "All of the Lights" a tomar medicamentos para su trastorno bipolar.

Pete Davidson recomienda a Kanye tomar sus medicinas

“Kanye, sé que estás como, 'Oye, este es mi verdadero yo, estoy sin medicamentos', tómalos. Estoy en ellos, es genial”, dijo el comediante Pete Davidson, a quien se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad cuando tenía 23 años, en el clip.

West subtituló el video: “Este chico pensó que podría salirse con la suya realizando este boceto para el equipo que escribió esto para él. Esto no es acoso, es venganza”. Ye no publicó el segmento completo de "Actualización de fin de semana", que luego mostró a Davidson criticando al rapero por su diatriba Make America Great Again de "SNL".

"Hablando estrictamente por mí mismo, lo que dijo Kanye después de que salimos del aire la semana pasada fue una de las cosas peores y más incómodas que he visto aquí, y he visto a Chevy Chase hablar con un pasante", dijo Davidson, quien llamó al alumno de SNL "una persona genuinamente mala y racista" en "The Howard Stern Show" ese año.

Davidson se burla de Kanye West con una gorra

El comediante Pete Davidson, que ha estado saliendo con la esposa separada de West, Kim Kardashian, desde octubre de 2021, luego se dirigió a su sombrero "Make America Great Again", que West afirmó que le dijeron que no usara.

“Lo usó toda la semana”, refutó Davidson. “Nadie le dijo que no lo usara. Desearía haberte intimidado. Desearía haber sugerido que podría molestar a algunas personas, como tu esposa [Kim Kardashian] o todas las personas negras de la historia”.

