Kanye West continúa sus ataques; ahora contra Trevor Noah

Los ataques del rapero provocaron una sanción en su contra por parte de Instagram.

Kanye West sigue causando controversia en las redes sociales, pues ahora le dio por lanzar ataques racistas y xenofóbicos en contra del comediante Trevor Noah, quien opinó al respecto de la polémica que protagoniza el rapero junto a Kim Kardashian y Pete Davidson.

Todo comenzó cuando el comediante sudafricano utilizó el programa The Daily Show para lamentar el acoso que la socialité y su nuevo novio han sufrido en las últimas semanas por parte de su ex esposo. Asimismo, indicó que el polémico episodio es una prueba de lo que sufren las mujeres cuando deciden salir de un matrimonio que no funcionó.

El comediante criticó las acciones del rapero en su programa emitido por Comedy Central.

“Es posible que no sientas lástima por Kim porque es rica y famosa, pero lo que está pasando es aterrador de ver, y pone de relieve lo que tantas mujeres pasan cuando deciden irse”, dijo Trevor Noah en su programa de Comedy Central. Finalmente, aseguró que la polémica Kanye-Kim-Peter le recuerda el amargo episodio que vivió su madre al separarse de su padrastro.

Instagram sanciona al polémico rapero

Si los ataques continuan, el rapero podrá perder su cuenta de Instagram, el cual cuenta con más de 15.6 millones de seguidores.

Dicha situación no pasó desapercibida para el rapero, quien decidió burlarse de él compartiendo una captura de pantalla en su cuenta de Instagram donde se muestra de donde es originario el comediante. Sin embargo, el detalle que indignó a los cibernautas es que utilizó una palabra ofensiva para referirse a él.

La ofensa fue tan grave que Meta decidió suspender su perfil por discursos de odio y acoso e intimidación en contra de Trevor Noah, Pete Davidson y otros personajes. Cabe destacar que la sanción solo aplicará durante 24 horas y durante este tiempo no podrá publicar, comentar ni enviar mensajes directos.

¿Qué pasó con Kim Kardashian y Kanye West?

El rapero aún no puede aceptar que su ahora ex esposa se haya dado una nueva oportunidad en el amor.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West tuvo lugar debido a las múltiples diferencias que existieron entre ellos, mismas que les impedían crecer como pareja. Sin embargo, la controversia surge debido a que la socialité decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el comediante Pete Davidson.

Fotografías: Redes Sociales