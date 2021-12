Kanye West compra casa frente a la de Kim Kardashian en pleno proceso de divorcio

Kanye West nuevamente ha causado polémica, pues pese al complicado proceso de divorcio que atraviesa decidió comprar una mansión en frente de la casa de Kim Kardashian, situación que ha preocupado.

De acuerdo con Daily Mail, el rapero compró la casa por 4,5 millones de dólares, pese a que su precio de venta era de 3,7 millones. Presuntamente el cantante ofreció casi un millón de dólares extra para asegurar la casa y quedarse con la misión que está justo enfrente de la casa de Kim.

Algunos aseguran que West compró dicha vivienda para vigilar a Kim, pues en muchas ocasiones se ha revelado que él está intentando ganarse de nuevo el corazón de la empresaria, pese a que ella ha indicado que no tiene intenciones de regresar con él.

La nueva mansión de Kanye West

El rapero quiero reconquistar el corazón de Kim

La casa en cuestión está en la exclusiva zona de Hidden Hills California, cuenta con cinco habitaciones, alberca, corral para caballos y establo.

Cabe indicar que la compra de la casa se dio apenas semanas después que Kim comenzara el proceso legal para divorciarse, incluso hace unos días pidió ser reconocida como soltera legalmente y está intentando recuperar su apellido y retirar el apellido de West de su nombre.

“Ningún esfuerzo de consejería o reconciliación tendrá valor en este momento”, escribió Kim en los documentos legales.

Por otro lado mucho se ha rumoreado que actualmente Kim está saliendo con Pete Davidson y aunque en múltiples ocasiones se las ha visto juntos ninguno de ellos ha confirmado la relación, mientras tanto West sigue intentando hacer todo lo posible para recuperar el amor de KIm.

¿Cómo empezó la fama de Kim Kardashian?

La fama de Kim creció con el reality show

Empezó su carrera como modelo, posó para Playboy y muchas otras revistas y participó en programas como "Dancing With the Stars". Su fama y su cuenta bancaria, junto con la de sus hermanas, empezaron a crecer con el reality “Keeping Up with the Kardashians”, fue precisamente en este reality donde se pudo observar el desarrollo de la relación de la socialité Kim Kardashian y Kanye West.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!