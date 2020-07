Kanye West asegura que tuvo COVID-19 pero NO cree en las vacunas/Foto: Grazia| RICH FURY

Cuando Kanye West reafirmó el 4 de julio que se postulaba para presidente, levantó las cejas y las orejas habituales. Pero en una entrevista con Forbes, el ícono en batalla da una idea de su decisión de postularse para un cargo.

Desde 2016, West ha sido uno de los partidarios más fervientes del presidente Donald Trump, y lo identificó incluso hace unos meses. Sin embargo, dice que eso ha cambiado ahora.

Kanye West ya no apoya a Trump

"Me estoy quitando el sombrero rojo con esta entrevista", dijo West. Continuó explicando por qué usaba el sombrero MAGA (Make America Great Again) en primer lugar:

“Una de las razones principales por las que usé la gorra roja como protesta por la segregación de votos en la comunidad negra. Además, aparte del hecho de que me gustan los hoteles Trump y los saxofones en el vestíbulo", comentó West.

También dijo que se postularía como republicano si Trump no se postulaba y que no es fanático del candidato demócrata Joe Biden.

“No digo que Trump esté en mi camino, él puede ser parte de mi camino. ¿Y Joe Biden? Como vamos hombre, por favor. ¿Ya sabes? El especial de Obama. Trump es especial. Decimos que Kanye West es especial. Estados Unidos necesita personas especiales que lideren. ¿Bill Clinton? Especial. Joe Biden no es especial”, aseguró el esposo de Kim Kardashian.

También continuó diciendo que se está recibiendo consejos de Elon Musk. West también dijo que eligió correr con Michelle Tidball, un predicador de Wyoming, como su vicepresidente.

Kanye West tuvo Coronavirus

West también profundizó en una serie de otros problemas, especulando que él mismo había contraído COVID-19 en febrero, que nunca había votado antes y que ahora se identifica como un anti-vacunas.

"Son tantos de nuestros niños que están siendo vacunados y paralizados... Entonces, cuando dicen que la forma en que vamos a arreglar Covid es con una vacuna, soy extremadamente cauteloso", dijo el rapero.

Ahora que Kanye ha revelado que no cree en las vacunas, es muy probable que sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm que tuvo con Kim Kardashian, no estén vacunados, lo que podría representar un peligro para ellos en el futuro/Foto: QMD

Kanye siguió: “Esa es la marca de la bestia. Quieren poner chips dentro de nosotros, quieren hacer todo tipo de cosas, para que no podamos cruzar las puertas del cielo. Lo siento cuando digo que ellos, los humanos que tienen al Diablo dentro de ellos. Y lo triste es que, lo más triste es que no todos llegaremos al cielo, que habrá algunos de nosotros que no lo logremos. Siguiente pregunta.”

Kanye West quiere que Estados Unidos sea como Wakanda

También tiene sentido que un candidato presidencial ficticio (en el momento de la publicación, West no haya presentado ningún papeleo para ingresar formalmente a la carrera) ve a un país ficticio como su modelo ideal para Estados Unidos: la nación de Wakanda de Black Panther.

"Pero voy a usar el marco de Wakanda en este momento porque es la mejor explicación de cómo se sentirá nuestro grupo de diseño en la Casa Blanca…”, declaró West.

“Esa es una idea positiva: tienes a Kanye West, uno de los humanos más poderosos -No estoy diciendo que la mayoría- porque tienes un montón de grandes potencias nivel alienígenas y es sólo colectivamente que podemos liberarlo”, expresó.

Kanye finalizó: “Volvamos a Wakanda... como en la película de Wakanda cuando el rey fue a visitar a ese científico líder para que le pusiera los zapatos. Solo la cantidad de innovación que puede suceder, la cantidad de innovación en medicina, como las grandes farmacéuticas, vamos a trabajar, innovar, juntos”.