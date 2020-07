Kanye West asegura que sus declaraciones no "afectaron" al mundo como esperaba/Foto: Business insider México

Kanye West está de vuelta en Twitter e insiste en que está "bastante bien". El rapero, empresario y gigante de la moda ha estado ausente del sitio durante casi una semana, pero regresó esta tarde para expresar su "preocupación" por el mundo.

Recientemente lanzó una ola de tuits ahora eliminados después de un hacer polémicas declaraciones llorando en su campaña presidencial. El hombre de 43 años hizo una serie de afirmaciones, incluido el hecho de que buscaba el divorcio de su esposa Kim Kardashian y sugirió que ella le había sido infiel al compañero rapero Meek Mill.

Meek Mill negó la sugerencia, calificándola de "mentiras". También acusó a Kim y su madre Kris de ser "supremacistas blancos" y comparó a Kris con el dictador norcoreano Kim Jong-un.

Desde entonces, Kanye se disculpó públicamente con su esposa, mientras que Kim instó a la compasión por la salud mental de Kanye después de lo que se informó que fue un episodio bipolar.

Esta tarde, Kanye regresó al sitio de microblogging para abordar sus lágrimas en el escenario durante el mitin de la campaña. Había estado inundado de lágrimas al recordar que quería que Kim abortara a su hija mayor, North, que ahora tiene siete años.

Kanye escribió hoy: "Lloré al pensar en abortar a mi primogénita y todos estaban tan preocupados por mí... Estoy preocupado por el mundo que siente que no deberías llorar por este tema".

Minutos después, agregó: "Hay una táctica de Distraer [...] / Desacreditar / Despedir / Destruir / Muy bien [...] Tómese un segundo y piense en lo que se proyecta aquí". Kanye recientemente se dirigió a su rancho de Wyoming rodeado de un grupo muy unido de amigos y asesores.

Kanye aún no regresa con Kim

Kim voló a su encuentro, con fotografías surgiendo de una conversación entre lágrimas entre los cónyuges en un automóvil. Se podía ver a Kim llorando mientras hablaban.

Emitió una disculpa pública a Kim después de su arrebato en Twitter , escribiendo: "Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto a mí.”

"A Kim quiero decir que sé que te lastimé. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí", declaró el rapero.

Mientras tanto, Kim escribió una larga declaración sobre el "estigma" que rodea los problemas de salud mental al tiempo que instó a la compasión.

"Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un trastorno bipolar", escribió. "Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido en su vida que sepa, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo".

Kim agregó: "Aquellos que entienden las enfermedades mentales o incluso el comportamiento compulsivo saben que la familia es impotente a menos que el miembro sea menor de edad.”

Kim Kardashian no estaba de acuerdo en que Kanye hiciera una campaña presidencial porque sabía los efectos negativos que podría traerle a su famosa familia y su matrimonio/Foto: El Confidencial

"Las personas que no son conscientes o están muy alejadas de esta experiencia pueden juzgar y no entender que la persona misma debe participar en el proceso de obtener ayuda sin importar cuánto lo intenten sus familiares y amigos", expresó Kardashian.

Kanye estaba por estrenar su nuevo trabajo musical y otras colaboraciones con reconocidas marcas de moda durante estas semanas, ¿Crees que este drama fue una clase de estrategia de marketing? o ¿Realmente piensas que West y Kardashian están a punto de terminar su matrimonio? ¡Déjanos tu opinión!