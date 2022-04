Kanye West asegura que “su familia está en peligro” en su nueva canción

El rapero ha vuelto a lanzar una indirecta a su familia/Foto: Uomo

Kanye West “Ye” de nueva cuenta ha emitido una indirecta a su familia y a su ex, Kim Kardashian, y en esta ocasión lo hizo durante su colaboración en el nuevo álbum del rapero Pusha T "It's Almost Dry", el cual se estrenó durante el viernes 22 de abril.

En ese material discográfico, Ye hace referencia al divorcio de su ex esposa en las canciones "Dreamin of the Past" y "Rock N Roll". En el tema "Dreamin of the Past", West rapea "Nacido en el pesebre, el hijo de un extraño... Cuando papá no está en casa, la familia está en peligro", dice su verso.

Mientras que en "Rock N Roll", una colaboración que también presenta a Kid Cudi, dice: "No he venido a recoger a los niños para pelear", aparentemente en referencia a su acuerdo de custodia con Kardashian. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, en varias ocasiones Kanye West ha lamentado públicamente la separación de su familia, desde que comenzó su proceso de divorcio con Kim.

Kanye West decía que Kim Kardashian lo mantiene alejado de sus hijos

En marzo de este año, West había expresado su frustración con la situación de su familia cuando compartió una foto en Instagram de la mochila de North adornada con tres prendedores, uno de extraterrestre, uno del rostro de Kardashian y otro del rostro de West con la leyenda: "Esto fue en la mochila de mi hija cuando me 'permitieron' verla la semana pasada".

“Es por eso que me esfuerzo tanto por mi familia. Estoy concentrado en proteger a mi familia a toda costa”, escribió. "Como sacerdote de mi hogar, no te preocupes, Northy God todavía está vivo", declaró el rapero.

No obstante, en la publicación, Kim le pidió a Ye que "se detuviera con esta narrativa. Estabas aquí esta mañana recogiendo a los niños para la escuela", escribió.

Cabe destacar que a principios de este mes Kanye West le prometió a Kardashian que buscaría ayuda psicológica para tratar sus problemas de salud mental, con el fin de estar en paz con ella y sus hijos.

El polémico divorcio de Kanye West y Kim Kardashian

Kim asegura que Kanye sigue teniendo contacto frecuente con sus hijos tras el divorcio/Foto: AS

Kardashian solicitó el divorcio de West en febrero de 2021 después de poco más de seis años de matrimonio, aunque ellos se separaron desde diciembre de 2020, después de que Ye “exhibió” públicamente que Kim presuntamente quiso abortar a su primogénita, North West.

Asimismo, durante 2020, el rapero comenzó a vivir una severa crisis de su bipolaridad, por lo que comenzó a arremeter contra la familia Kardashian-Jenner. De igual manera, se dijo que Kanye West le fue infiel a Kim Kardashian en más de una ocasión, por lo que su relación llegó a un punto sin retorno.

