Kanye West, conocido ahora como Ye, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales a causa de la entrevista que ofreció al podcast Drink Champs de Revolt TV. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que habló sobre Kim Kardashian y su proceso de divorcio.

De acuerdo a las declaraciones del polémico rapero, su relación con la controversial líder del clan Kardashian-Jenner aún no ha terminado, pues hasta el momento no ha visto los papeles de divorcio: “Sigue siendo mi esposa, no hay papeles (de divorcio firmados)”.

Asimismo, el intérprete de ‘DONDA’ asegura que sus hijos tienen deseos de que sus padres permanezcan juntos, al igual que él. Recordemos que su relación duró más de siete años y tuvieron una familia conformada por cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm West.

¿Hay romance con Pete Davidson?

Rumores de romance entre la socialité y Pete Davidson circulan por las redes sociales.

Meses después de que se diera a conocer la separación de la controversial pareja, nuevos rumores de romance comienzan a perseguir a la socialité luego de que se diera a conocer que tuvo una segunda cita en la ciudad de Nueva York con el comediante Pete Davidson.

Sin embargo, fuentes cercanas a los dos han desmentido este supuesto romance a la prensa americana, pues aseguran que solo “son buenos amigos”. Además, han confirmado que entre ellos sigue existiendo una buena relación, lo cual a ella le tiene muy fascinada.

¿Qué pasó con Kim Kardashian y Kanye West?

Ambos artistas buscan tener una buena relación por el bienestar de sus hijos.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West ha sido tema de conversación en las redes sociales desde el año pasado. De acuerdo a información que circula el Internet, la separación ocurrió debido a las múltiples diferencias que existieron entre ellos, mismas que les impedían crecer como pareja.

Fotografías: Redes Sociales