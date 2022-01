Kanye West asegura que nada lo mantendrá alejado de sus hijos.

La reciente decisión de Kanye West de comprar una casa al otro lado de la calle de su ex esposa Kim Kardashian tuvo menos que ver con ella y más con querer estar más cerca de sus hijos, dice en una nueva entrevista.

También agregó crípticamente que "ninguna seguridad" lo mantendría alejado de sus hijos, aunque se niega a mencionar exactamente a qué seguridad, posiblemente la de Kardashian, se refiere.

En un clip exclusivo de una charla con el CEO y fundador de Hollywood Unlocked, Jason Lee, compartido con la revista People, Kanye West explicó su reciente compra de casa: "Nada con mi carrera, con este rap, con estos medios, con nada de eso, me va a alejar de mis hijos. Y eso es lo que quiero que todos sepan".

Luego advirtió: "No juegues conmigo, no juegues con mis hijos. No hay seguridad que se interponga entre mis hijos y yo y no me vayas a iluminar con gas". Pero la abogada de divorcio de Kardashian, Laura Wasser, dijo que era "una noticia para nosotros" que los niños estaban siendo mantenidos alejados de West.

¿Qué dijo la abogada de divorcio de Kim Kardashian?

"El hecho de que el Sr. West se mantenga alejado de los niños, por seguridad o por cualquier otra persona, es una noticia para nosotros", dijo Wasser en un comunicado. "La prioridad de ambas partes siempre ha sido que los niños mantengan fuertes lazos con cada uno de sus padres a lo largo de esta transición y más allá", agregó la abogada.

Una fuente también le dijo a la revista People que Kim Kardashian está "eligiendo no participar en estas conversaciones para proteger [a los niños]".

Fuentes conocedoras familiarizadas con la ex pareja revelaron que Kardashian nunca mantendría a West alejado de sus hijos, pero señalan que ella ha establecido límites como llamar antes y no aparecer sin previo aviso [cuando él quiere verlos].

Mi consuelo viene de mis hijos: Kanye West

Kanye West también dice en la entrevista: "Mi consuelo viene de ver a mis hijos y tener un horario sólido. Es por eso que incluso conseguí la casa. [Fue] volcado en que había algo mal conmigo conseguir una casa al lado de mis hijos".

Mientras tanto, West se vio envuelto en una nueva polémica, ya que acusaron a Kanye West de agredir a un fanático a la salida de una fiesta en Soho Warehouse, en Estados Unidos. El incidente habría sucedido recientemente y aseguran que Ye estaba acompañado de su actual pareja sentimental Julia Fox.

