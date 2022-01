Kanye West amenaza con golpear a Pete Davidson en nueva canción.

Kanye West ha amenazado con "golpear" al nuevo novio de su ex esposa Kim Kardashian, el comediante Pete Davidson, pocos días después de supuestamente golpear a un fan.

El músico multimillonario rapeó en un teaser para una nueva canción, !Dios me salvó de ese accidente / solo para que pueda patear el c...lo de Pete Davidson! La canción, titulada "My Life Was Never Eazy", es una colaboración con el rapero The Game y se espera que se lance en su totalidad el viernes.

La mordaz letra hace referencia a cómo West, de 44 años, estuvo involucrado en un accidente automovilístico casi fatal en 2002. Más de 10 años después del trágico incidente, se casó con Kardashian, de 41 años, en 2014. Sin embargo, Kim Kardashian solicitó el divorcio en febrero de 2021 después de casi 7 años y cuatro hijos juntos.

¿Cuando comenzaron a salir Kim Kardashian y Pete Davidson?

La estrella de "Keeping Up With the Kardashians" comenzó a salir con Pete Davidson, de 28 años, en octubre, mientras que West también tuvo sus propias citas románticas. Mientras que Kanye West salió brevemente con las modelos Vinetria e Irina Shayk, y más recientemente "Ye" ha sido visto en varias citas con la estrella de "Uncut Gems" Julia Fox.

El lanzamiento del nuevo comentario de West en Davidson es la primera vez que el rapero ha abordado públicamente sus verdaderos sentimientos sobre la estrella de "Saturday Night Live" saliendo con su ex. Sin embargo, fuentes revelaron en exclusiva a Page Six que West estaba saliendo con Julia Fox, de 31 años para llamar la atención de Kardashian.

Kardashian se ha alejado por completo de Kanye West

Mientras tanto, Kardashian sigue "sin molestarse" por la estratagema de su esposo separado para ponerla celosa. Las fuentes insistieron en que Kim Kardashian se ha "alejado por completo" del matrimonio y se está "sintiendo completamente libre" ahora que está en una nueva relación.

A principios de esta semana, Kardashian parecía muy feliz en una cita casual con Davidson, que consistía en comer pizza y tomar helados. Kanye West, sin embargo, se enfrenta actualmente a posibles cargos después de un presunto incidente de agresión.

