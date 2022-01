Kanye West amenaza a Pete Davidson en su nueva canción; esto es lo que dice

Kanye West no está de acuerdo en que su ex esposa de Kim Kardashian esté saliendo con Pete Davidson y ahora está usando su música para “atacar” y amenazar al comediante, pues en su nueva canción el rapero le dedicó unas líneas nada agradables.

Un clip de la próxima canción de West con The Game, titulado "My Life Was Never Eazy", se filtró a través de Twitter el viernes 14 de enero, y en él se puede escuchar la frase: "Dios me salvó del accidente solo para poder golpear el trasero de Pete Davidson".

La referencia es a un accidente automovilístico que Wests tuvo en el pasado y una fuente cercana al cantante ha confirmado que West planea lanzar la pista filtrada, en la cual hace evidente el desprecio que siente contra Davidson, luego que Kim le pidió el divorcio.

¿Qué pasó con Kim Kardashian y Kanye West?

La pareja está enfrentado su proceso de divorcio

Kardashian, de 41 años, solicitó el divorcio de West, con quien comparte a sus hijos North, de 8 años; Saint de 6; Chicago de 3 y Psalm de 2, en febrero de 2021 después de seis años de matrimonio.

Kim empezó a salir con Davidson, de 28 años, en octubre de 2021 después de conectar con él cuando se presentó a Saturday Night Live por primera vez.

Pero Kanye no está de acuerdo con la relación de Kim y Pete, incluso en semanas anteriores West compró una casa ubicada justo enfrente de la casa de su ex esposa, el valor de la mansion es de $ 4.5 millones, está localizada en Hidden Hills, Los Ángeles, y se dice que es para poder estar cerca de su ex esposa y sus cuatro hijos.

Kim Kardashian dispuesta a continuar con el divorcio

Kanye no está de acuerdo con la nueva relación de Kim

Mientras tanto Kim está dispuesta a seguir con el trámite de divorcio, recientemente ella presentó los documentos legales que, si los aprueba un juez, la convertirán en "oficialmente soltera".

Los documentos separan el estado de su relación con el rapero Kanye West de cuestiones como la custodia de los hijos y la propiedad, en medio de su divorcio en curso. Según los informes, los periódicos también piden que se restablezca su apellido de soltera.

