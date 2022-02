Kanye West afirma que su hija North está en TikTok en contra de su voluntad.

Kanye West está recibiendo consejos de crowdsourcing sobre la cuenta de TikTok de su hija North. El rapero de "Monster" compartió una captura de pantalla en Instagram el viernes de la niña de 8 años de uno de sus videos, que se publicaron con la aprobación de su ex esposa Kim Kardashian, y escribió:

"DADO QUE ESTE ES MI PRIMER DIVORCIO, NECESITO SABER QUÉ ¿DEBERÍA HACER QUE MI HIJA SE PONGA EN TIK TOK EN CONTRA DE MI VOLUNTAD?"

Kanye West no está de acuerdo con que su hija North tenga TikTok y le dijo a Jason Lee de “Hollywood Unlocked” que no quería que ninguno de sus cuatro hijos usara la aplicación de videos. “Mis hijos no van a estar en TikTok sin mi permiso”, dijo en la entrevista de enero.

Kim Kardashian ayudó a North a crear su TikTok

Kim Kardashian y North West lanzaron la cuenta conjunta en noviembre con videos de un “día de spa” y sus decoraciones de Acción de Gracias. North se metió en un lío aproximadamente un mes después cuando se puso en marcha sin el permiso del fundador de Skims mientras daba un recorrido por su casa.

“Mamá, estoy en vivo”, dijo entre risas. "No te detengas. No tienes permitido”, se podía escuchar a Kardashian regañando a North mientras filmaba a su madre acostada en la cama con su teléfono. "Está bien, adiós", dijo North, mientras continuaba filmando, cuando sorprendió a su madre preguntando: "¿Está realmente viva?" antes de que se cortara el video.

Piden a Kardashian que su hija no utilice TikTok

La Verdad Noticias informa que, después del incidente, el primo de North, Mason Disick, le envió un mensaje de texto a Kim Kardashian para aconsejarle que no dejara que North utilizara la plataforma.

“Hola, no quiero faltarle el respeto a North, pero no creo que deba hacer los conciertos a menos que alguien esté con ella porque la gente siempre está grabando la pantalla y ella podría decir información que no es correcta y cosas así, de las que se arrepentirá”, escribió Mason, de 12 años, a su tía Kiki en mensajes de texto que compartió a través de Instagram Stories.

“Hice exactamente lo mismo que ella, haría los conciertos y ahora me arrepiento de haber dicho una de las cosas que dije”, agregó el hijo de Kourtney Kardashian y Scott Disick, aparentemente refiriéndose a cuando negó que Kylie Jenner y Travis Scott volvieron a estar juntos en marzo de 2020 mientras se transmitían en vivo en Instagram.

