Kanye West afirma que “Friends” no da risa y causó está reacción en Courteney Cox

Desde hace unos años Kanye West, ex esposo de Kim Kardashian, suele hacer comentarios bastante desagradables para el mundo y en está ocasión no fue la excepción ya que afirmó que considera que “Friends” no tiene ninguna gracia.

Esto no solo impactó a los fans de la famosa serie estadounidense, también sorprendió a Courtney Cox quien interpretaba a Mónica Geller, una de las protagonistas del programa. Aunque esto ocurrió en el 2020, el rapero volvió a recordar su polémico comentario afirmando que él no lo escribió pero era lo que sentía.

“En realidad tampoco escribí ese tweet que decía que ‘Friends’ no era graciosa. Pero ojalá lo hubiera hecho” afirmó el rapero.

Está fue la irreverente respuesta de Courteney Cox o Mónica

Courteney muestra el mensaje de Kanye West

La actriz de "Friends", Courtney Cox, responde ante el nuevo comunicado de Kanye West en el que afirma que la popular serie no le parece graciosa. Pero lo hizo de forma que sólo ella podría haber realizado a través de un vídeo de Instagram.

Courteney o Mónica Geller grabó un vídeo en el que muestra que encuentra dicho mensaje del polémico rapero mientras escuchaba una de sus canciones, se trata de Heartless desde una bocina de su cocina.

Después de leer que “Friends” no era graciosa, la actriz levanta una ceja, voltea su celular y antes de irse de la cocina apaga la bocina que reproducía el éxito de Kanye que salió en el 2008 demostrando con ironía que ya no escucharía más sus canciones. Encuentra noticias similares en La Verdad Noticias.

¿Qué cosas hizo Kanye West?

Kanye West es odiado y amado por miles de personas.

A pesar de perder seguidores por sus polémicos comentarios, el famoso Kanye West tiene una gran trayectoria artística pues ha vendido 21 millones de copias físicas y tiene 66 millones de descargas digitales. Recientemente protagonizó un escándalo al burlarse del ex novio de Kim Kardashian.

