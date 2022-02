Kanye West acusa a Kim Kardashian de “secuestrar” a su hija

El conflicto entre Kanye West y Kim Kardashian ha tomado un nuevo rumbo debido a las acusaciones del rapero de que su ex esposa no le permite ver a sus hijos, al grado de que en una reciente declaración, ‘Ye’ la acusó de “secuestrar” a su hija Chicago en su cumpleaños.

Luego de que Kim lo acusara de intentar “manipular y controlar su divorcio”, Kanye se mostró en desacuerdo con la estrella de televisión se refiriera a sí misma como la “principal proveedora” de sus cuatro hijos, y la acusó de no proporcionarle la dirección correcta de la fiesta de cumpleaños de su hija.

Anteriormente Kanye West afirmó que su hija North está en TikTok en contra de su voluntad, a lo que Kardashian respondió con que el productor tiene “una necesidad constante de atacarme en entrevistas y en las redes sociales”.

Kanye acusa a Kim Kardashian de “secuestrar” a su hija

Kanye West ha sido señalado por Kardashian por estar "obsesionado" con atacarla.

En un mensaje difundido en sus historias de Instagram, el rapero de 44 sugirió que Kardashian lo había acusado de robar y que se vio obligado a realizar una prueba de drogas antes de entrar en la propiedad donde se celebraba el cumpleaños de Chicago.

“¿Qué quieres decir con proveedor principal? Estados Unidos vio que intentaste secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no proporcionar la dirección”, escribió Kanye. "Me pusiste seguridad dentro de la casa para jugar con mi hijo y luego me acusaste de robar. Tuve que hacerme una prueba de drogas después de la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado. Tracy Romulus, deja de manipular a Kim para que sea así...", agregó.

El divorcio de Kanye West y Kim Kardashian

Kanye acusa a Kardashian por sus escasas habilidades para el cuidado de sus hijos.

En un comunicado, Kardashian había expresado que desde el principio de su separación intentó establecer una relación paternal “saludable y de apoyo” con su ex por el bien de sus hijos, pero Kanye es responsable de “hacerlo imposible”.

"Deseo manejar todos los asuntos relacionados con nuestros hijos en privado y espero que él pueda responder al tercer abogado que ha tenido en el último año para resolver cualquier problema de manera amistosa", expuso la empresaria.

Kim Kardashian, de 41 años, solicitó el divorcio del rapero el año pasado después de seis años de matrimonio. Desde su separación, la relación de la pareja parece haber ido cuesta abajo, ya que Kanye ha recurrido a las redes sociales en los últimos meses para criticar a la fundadora de SKIM y sus habilidades como madre. La Verdad Noticias.

