Kanye West aborda pelea por la custodia con Kim Kardashian en nueva canción.

Kanye West dice que siente que sus hijos son "prestados" cuando los recoge en medio de su batalla por la custodia con su ex esposa Kim Kardashian. El artista lanzó una nueva canción titulada "True Love" el viernes con el difunto rapero XXXTentacion, quien murió en junio de 2018 a los 20 años.

En el primer verso de “True Love”, el diseñador de Yeezy rapeó sobre North, 8, Saint, 6, Chicago, 4 y Psalm, 3, y preguntó: “Espera, ¿cuándo ves a los niños? Los veré a todos mañana/ Espera, ¿cuándo se pone el sol? Los veo mañana/ Espera, cuando los recojo, siento que me los prestaron”.

El rapero Kanye West pasó a cantar: "Cuando tenga que devolverlos, escanéelos como un código de barras / Espera, sin resentimientos, pero estos sentimientos son duros / Espera, ¿quién puso a los niños en esos '¿Qué son esos?'".

Nueva canción de Kanye West habla sobre sus hijos

Después de un par de líneas que hacen referencia a las zapatillas Nike, West volvió a rapear sobre sus cuatro hijos con la estrella de "Kardashians" de 41 años. “Solo veo a tres niños, ¿quién está viendo Chicago?” preguntó. “Y sabes que todas las niñeras decían: 'Papá en Nebraska'/ Deja que los niños caven un túnel hasta mi casa como el Chapo”.

Esta no es la primera vez que Kanye West lanza una indirecta a Kim Kardashian en una nueva canción. En el episodio del jueves de "The Kardashians", la estrella de telerrealidad se estaba preparando para que West "hablara con locura" sobre ella en una próxima canción, aunque no está claro a qué canción se refería.

“Todo lo que puedo hacer es controlar cómo reacciono ante algo”, dijo la creadora de Skims a los miembros de su familia en la escena del jueves. “No puedo controlar cómo me trata o cómo siempre los ha tratado a ustedes”.

Kim Kardashian se disculpa con su familia por Kanye

En un confesionario, Kim Kardashian se disculpó con su familia por la forma en que Kanye los trató y dijo: “Reconozco el impacto que mi relación ha tenido en mi familia y que nunca tuve la oportunidad de decir simplemente, 'Lo siento, muchachos'”.

Kardashian estuvo casada con West durante casi siete años antes de solicitar el divorcio. Aunque la batalla por la custodia de la ex pareja continúa, la creadora de KKW Beauty fue declarada legalmente soltera en marzo.

Mientras criaba a North, Saint, Chicago y Psalm, con Kardashian, West ha expresado sus quejas sobre la programación a través de las redes sociales. Ye, quien también se ha mostrado en desacuerdo con que su hijo mayor tenga una cuenta de TikTok , alegó en marzo que no tiene "permitido" ver a los pequeños.

