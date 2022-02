Kanye West y Julia Fox terminaron su relación antes del 14 de febrero

Se ha revelado que el cantante Kanye “Ye” West y la actriz Julia Fox decidieron terminar su posible noviazgo unos días antes de celebrar el Día de San Valentín, de acuerdo con la representante de la actriz.

En entrevista mencionó el estado en el que se encuentra la relación de los artistas, bastó poco más de un mes para que terminara su romance, confesó:

“Julia y Kanye siguen siendo buenos amigos colaboradores. Pero ya no están juntos”

Los seguidores del rapero desde las fiestas de Nochevieja comenzaron a sospechar que podría tener una relación con Fox, pues pasaron estas celebraciones juntos en Miami, además de que en su cuenta de instagram compartió fotografías donde estaba con la actriz.

Las razones por las que Kanye West y Julia Fox habrían terminado

La representante de Fox comentó que ella habría tomado la decisión de ya no seguir con su relación romántica porque Kanye quería que estuviera en Los Ángeles a su lado pero ella no puede debido a que:

“Julia es madre primero y su familia y sus obligaciones laborales están en Nueva York”

Por su parte el rapero este 14 de febrero le ha dedicado varias historias de instagram a su ex pareja Kim Kardashian, confesando que incluso le compró regalos pensando que estarían juntos de nuevo, quizás su relación con Julia no continuó porque no ha superado a Kim, quien ya tiene un nuevo novio.

¿Dónde nació Kanye West?

El rapero Kanye Omari West, también conocido como “Ye”, nació en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 8 de junio de 1977.

