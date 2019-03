Kany García estrena una nueva canción

“Quédate” es una canción que lanza en audio y video en todas las plataformas digitales y que cuenta con la participación de su coterráneo Tommy Torres.

De la autoría de Kany y Tommy, “Quédate” es una balada acústica que trae toda la magia y química que existe entre estos dos talentosos artistas que además son amigos entrañables. Su letra es poesía en su máxima expresión y con ella la canción seguramente se convertirá en un himno para todos los enamorados que han luchado por el amor.

Tommy Torres, destaca la amistad que existe entre ambos: “Nos conocemos hace 12 años. Por alguna razón, nunca habíamos grabado una canción juntos. Supongo que lo bueno se hace esperar.

Por su parte Kany García añadió, “Todas y todos tenemos a alguien a quien le hemos pedido que se quede, que no se vaya aún. La vida está llena de ese deseo de continuar cerca de las personas que nos siguen sumando. Con Tommy hubo magia y sin planes, como salen las mejores cosas, nació esta canción. “Quédate” es para todos aquellos que creen que el amor es un oficio diario, donde nadie se da por sentado y donde todo está en constante cambio. Esta canción me emociona y hace mucho no sentía tanta ilusión por un dueto. El video, es hermoso, Tommy y yo somos esa conciencia detrás de una pareja, hablándoles al alma y dándoles razones para volverse a mirar a los ojos. Genuinamente nos divertimos mucho y sólo invitamos a que la gente se deje contagiar y también les pedimos que se queden jeje”.

Anteriormente, Kany y Tommy colaboraron en la composición de “Cómo Decirle”, éxito grabado por Kany que forma parte de su disco Limonada (2016). El video de “Quédate” fue dirigido por Joaquín Cambre y filmado en Miami, intercalando escenas de una pareja joven cuya relación se encuentra en peligro, con imágenes de los intérpretes disfrutando el tiempo juntos en un marco acogedor. Este es el primer sencillo del sexto álbum de estudio de Kany García, una producción que verá la luz a finales de esta primavera.

Ricardo D. Pat