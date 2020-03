Kany García apoya a movimiento feminista en México con mensajes en su concierto

Kany García en una de la mujeres originarias de Puerto Rico más importante de los últimos años, y no solo como cantante, sino sobre todo como compositora, ya que ha tenido oportunidad de componer para personalidades como Natti Natasha. Sin embargo, Kany García también tiene una carrera sólida como cantante, y por ello estuvo en México presentando su tour “Contra el viento”.

Kany García aprovechó su visita a méxico para otorgar mensajes de apoyo a los colectivos feministas, pues se estuvo presentando en Puebla, Monterrey, Ciudad de México, y Guadalajara, y en cada una utiliza camisetas con diferentes frases, haciendo homenaje a Ingrid y Fátima, mujeres víctimas de feminicidio.

“Si nos siguen Violando seguiremos Luchando”, “Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca”, “Por fátima, por ti y por mi” son algunas de las frases que se leen en las camisetas de Kany García.

Durante su gira en México, Kany García aprovechó para recordar lo mucho que le ha dado este país, pues fue aquí donde obtuvo su primera oportunidad, por lo cual lamenta todo lo que ocurre en el país, y el tema de violencia de género que aqueja a las mujeres de México.

Kany García y su mensaje por el 8M

Como buena mujer feminista Kany García no pudo dejar de aprovechar el 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer, para publicar varios mensajes en los que exige justicia, y pide que no la feliciten, pues es un día para conmemorar y luchar por derechos, y no para celebrar y mucho menos para felicitar.

Kany García cuenta con más de 930 mil seguidores en su cuenta de Instagram, quienes siempre están al pendiente se sus publicaciones, y México es uno de los países en donde hay más fans de esta intérprete, por lo que tuvo sold outs en su tour dentro del país.