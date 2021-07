Kalimba dio a conocer en entrevista para el programa Ventaneando que se ha contagiado por segunda vez de COVID-19. Sin embargo, el cantante aseguró que a pesar de haber recibido la vacuna él y su novia se enfermaron, pero ahora con síntomas más leves.

Para fortuna del también integrante de OV7, ellos ya recibieron tratamiento médico y ahora están a la espera de su recuperación: “Estoy muy bien, la vez pasada estuvo muy fuerte, me sentí muy mal… Ahora tuve una gripe fuerte como de tres días, pero muy leve la verdad, de ahí para acá sólo tuve que ser paciente”.

Kalimba habla sobre el pleito de OV7

En otras noticias, Kalimba habló sobre el quiebre de OV7, suceso que ocurre tras la suspensión de la gira por su 30 aniversario. Sin embargo, el cantante reveló que los problemas entre ellos siempre han existido y que espera que el evento se lleve a cabo apenas la situación sanitaria por el COVID-19 lo permita y la relación con sus compañeros mejore.

“La diferencia de pensamiento fue que algunos pensaron que deberíamos reprogramar la gira, otros pensamos que no sabemos cuándo se hará, no hay un pleito, lo platicamos en una mesa inclusive y cada quien empezó a ver por su vida, a veces nos hartamos entre nosotros en treinta y tantos años de OV7, no es nada nuevo”, finalizó.

Escucha las declaraciones de Kalimba a partir del minuto 45:21 del anterior video.

¿Qué ha sido de Kalimba?

Hoy en día, Kalimba es un destacado intérprete y compositor.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el intérprete de ‘Tocando Fondo’ ha destacado por ser un increíble cantante y compositor. Tras protagonizar un fuerte escándalo sexual en 2010, hoy en día Kalimba ha logrado rehacer su carrera musical, además de disfrutar de su familia y amigos.

Fotografías: Redes Sociales