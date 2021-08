Kalimba habla sobre el supuesto romance con Paola Rojas

Luego de una grabación que compartió hace unos días Paola Rojas en sus redes sociales, donde la periodista aparece abrazando a Kalimba por su amistad desataron una ola de rumores sobre una supuesta relación amorosa.

Al ser cuestionado sobre una posible relación con la bella periodista, el intérprete de “Toca Fondo” no tardó en deshacerse en halagos por ella destacando que es una mujer “espectacular, inteligente, fuerte, admirable, femenina, con postura”.

Sin embargo, el ex integrante de la banda OV7 dejó claro que nunca ha pasado algo entre ellos dos, por lo que insistió en que solamente mantienen una relación de buenos amigos. Según informa el portal Las Estrellas.TV.

¿Qué dijo Kalimba de Paola Rojas?

Kalimba y Paola Rojas solamente son grandes amigos.

“Es mi amiga, la quiero, nunca jamás ha pasado nada entre ella y yo, no nos tiramos la onda, no pasa nada. Hay mucha admiración, mucho cariño, mucho respeto, la conozco de hace muchos años, la adoro y la quiero", aclaró en De Primera Mano

El intérprete de 'Se te olvidó', incluso, declaró que se sintió halagado y hasta envidiado de ser relacionado sentimentalmente con una mujer como la reconocida comunicadora, pero se dijo más afortunado de tener a su pareja.

"Me siento hasta yo envidiado de que me hayan hecho chismes con ella, digo: ‘ay, qué honrado soy yo’, pero estoy mucho más honrado de tener a la mujer que tengo en mi vida, de Ale, que la quiero, que la adoro y no, absolutamente no hay nada con Paola”.

¿Quién es la novia de Kalimba?

Alejandra Carmona y Kalimba.

Hace unos días, tras presentar su propia marca de ropa, lo captamos cenando en un restaurante de comida japonesa en Polanco, con una guapa modelo llamada Alejandra, quien de acuerdo con el propio cantante

“La conocí durante la pandemia, salimos muchas veces y nos dimos cuenta de que podíamos intentarlo”, dijo Kalimba, agrupación de la cual hasta hace unos díás no estaba enterado que harían una bioserie.

