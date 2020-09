Kalimba habla de su romance con Aislinn Derbez ¿Le dedicó un disco?

Kalimba se encuentra enfocado en el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado 'Una canción así' junto a Juan Magan y Akapellah; sin embargo, tras recordar su carrera en la industria musical, el cantante ha revelado algunos episodios de su vida hasta entonces desconocidos, tales como el romance que mantuvo con Aislinn Derbez.

Durante su participación en el programa ‘Pinky Promise’ para Youtube, Kalimba abrió su corazón con Melissa Galindo y Karla Díaz para hablar por primera vez de su romance con Aislinn Derbez, a quien incluso le dedicó un disco, pues estaba muy enamorado de ella.

Kalimba le dedicó a Aislinn Derbez las canciones del disco 'Negroklaro'.

"Es Aislinn Derbez. Todo mundo supo, bueno, anduve con Aislinn Derbez… Es preciosa y es una muy linda persona. De hecho todo ese disco 'NegroKlaro', se lo escribí a ella. Ella lo sabe", comentó el cantante.

Kalimba asegura que varias de sus canciones le recuerdan a su romance con la actriz, en especial dos temas, cuyas letras considera son las más bonitas de su repertorio: "Hay dos canciones que se me hacen las canciones más bonitas que he escrito, porque mi corazón estaba en un lugar donde no se había querido esconder al 100%: ‘Guanabaya’ y ‘Huellas’.

Kalimba terminó con Aislinn Derbez por esta razón

Kalimba reveló los motivos por los que terminó con Aislinn Derbez.

Más adelante, Kalimba mencionó que su relación terminó poco después de que la hija de Eugenio Derbez se fuera a estudiar a Nueva York, e incluso, reveló que él fue quien terminó con ella: "Ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: 'Voy a meter más materias, para ya regresarme y verte'”

El cantante reveló que los últimos meses Aislinn Derbez le dijo: “'Sabes qué, no aguanto, me voy a salir', le dije: 'No puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela'. Entonces la corte y luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar".

El ex-OV7 finalizó el tema de su romance con Aislinn Derbez diciendo que dicha decisión le dolió mucho y que a pesar de que haya pasado el tiempo, él la sigue queriendo mucho: "A mí me dolió más. La quiero muchísimo, siempre lo voy a decir porque ella me enseñó a abrir el corazón".

