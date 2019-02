Kalimba es trasladado al hospital de emergencia

Kalima es uno de los cantantes más reconocidos en México, pues no obstante a su gran talento musical, este músico, se caracteriza por tener un acercamiento constante con todos sus seguidores, y esta no fue la excepción.

Fue por medio de las redes sociales que el ex integrante de OV7, Kalimba, compartió con todos sus seguidores el accidente que sufrió recientemente.

De viva voz, el intérprete detalló como fue que se accidento, pues desafortunadamente este tuvo que ser llevado al hospital de emergencia, ya que sus ligamentos sufrieron un desgarre severo.

"Estoy en el hospital porque me fui a tomar fotos a San Miguel, y como es empedrado San Miguel, había una piedra floja, no me fije, pise la piedra, se me fue el tobillo hacia adentro y al parecer tendones y ligamentos... adiós; estoy bien, estoy tranquilo", explicó Kalima en el clip compartido en Instagram.