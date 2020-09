Kalimba denuncia malos tratos por parte de Carlos Loret de Mola

Tal vez no lo sepas pero el 2010 fue un año difícil para Kalimba tras estar envuelto en una polémica después de que fuera acusado de abusar sexualmente de una menor de edad, situación que sin duda cambió la vida y la carrera del cantante, algo que, a pesar de los años, el ex-OV7 recuerda como un aprendizaje.

En ese momento todos querían saber lo que había pasado y fue en ese entonces que Kalimba decidió otorgar una entrevista a Carlos Loret de Mola en el noticiero que conducía para Televisa en aquella época.

Ahí, el cantante contó su versión de la historia y todo lo que le había tocado vivir tras las acusaciones de Daiana Guzmán, sin embargo, la actitud un tanto despectiva del Carlos Loret de Mola hacia él fue lo que provocó la controversia entre el público televidente.

Kalimba protagonizó un escándalo mediático al ser acusado de delitos sexuales en el año 2010.

Kalimba tuvo miedo de Carlos Loret de Mola

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Kalimba recordó el momento que vivió cuando el periodista de 43 años de edad lo entrevistó, declaraciones que puedes ver a partir del mínuto 34.

“Algo que mucha gente pudo haber visto como destrucción fue la entrevista con Loret. Me decían: 'Es que Loret te destruyó' y yo dije: 'No', fue la primera vez que la gente me vio vulnerable y la primera vez que vieron a una persona verdaderamente asustada, que me vieron y dijeron: 'creo que Kalimba está diciendo la verdad'”, explicó Kalimba.

Carlos Loret de Mola tuvo malos tratos hacia Kalimba durante su entrevista.

En otra parte de la entrevista, Kalimba admitió sentirse vulnerable por la actitud que Carlos Loret de Mola tuvo con él, sin embargo, esto le dio la oportunidad a la gente de no juzgarlo por la situación que había vivido.

“Estaba tan asustado, tan vulnerable, tan chiquito, tan destruido, pero el destruido estaba siendo él. Fue la primera vez que la gente también pensó: 'Oye, ¿le estoy haciendo lo mismo que Loret le hizo a Kalimba? ¿Le estoy dando chance de que nos demuestre la verdad o ya lo estoy juzgando?'”, añadió.

La manera en que el periodista trató a Kalimba provocó que el público reaccionara de forma diferente, pues el cantante asegura que Carlos Loret de Mola lo trató tan mal que México se diera cuenta que ellos también estaban tratándolo de la misma forma sin saber la verdad de las cosas.

Finalmente, el cantante reveló que Carlos Loret de Mola no le ha pedido una disculpa en persona, pero sí por medio de alguien que conocen los dos: “Hasta hoy en persona no , a través de mensajes sí, pero por medio de una persona que tenemos en común. Me mandó una disculpa y me dijo: 'Te pido una disculpa, ese día no fui periodista, fui papá'”.

