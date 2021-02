Kalimba da su opinión sobre el polémico caso de Ricardo Crespo

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que el actor y ex Garibaldi, Ricardo Crespo, fue detenido por las autoridades mexicanas por un supuesto abuso sexual realizado en contra de su hija de 14 años. Ante dicho escándalo, el cantante Kalimba dio su opinión y recordó aquella ocasión en la que fue acusado del mismo cargo.

En entrevista para el programa Despierta América, Kalimba habló sobre el problema legal en el que se ve envuelto Ricardo Crespo: “Yo no me voy meter a decir que pobrecito porque no sé si lo hizo, tampoco puedo decir pobrecita ella porque no sé si es mentira. No puedo inclinar la balanza hacia ningún lugar”.

El cantante, conocido por haber formado parte del grupo OV7, señaló que desea que tanto Ricardo Crespo como la presunta víctima puedan encontrar la paz una vez haya finalizado su proceso legal: “Lo único que me corresponde decir es que deseo que salga la verdad, que ambos después de todo esto encuentren paz y estén fuertes”.

Asimismo, Kalimba aseguró que las personas que no conocen lo que sucedió no deberían defender a ninguno de los involucrados: “Yo no conozco al actor y no conozco cada caso, solo entre él y la persona que lo acusa está la verdad y para eso existe un juez, una ley. Fuera de eso, todos debemos entender que ninguno tiene la verdad”.

Kalimba recuerda las acusaciones en su contra

Kalimba asegura que ya perdonó a las personas que lo acusaron falsamente de abuso sexual.

De igual forma, Kalimba recordó cuando fue encarcelado por la presunta acusación de abuso sexual en contra de una menor, y aseguró que ya perdonó todo el daño vivido: “Perdone el daño que me hicieron, perdone que mis hijos van a tener que vivir con un rumor muy fuerte que destruyó a su papá por años, perdone que me quede sin trabajo un tiempo”.

Por último, el ex integrante de OV7 reveló que ya no desea hablar del escándalo sexual por su propió bien: “El tema lo he dejado en paz, lo he dejado morir, no presente una contrademanda y lo último que necesita un corazón es pelear, si años después sigo con ese rencor, sigo culpando y el único que vive en un tormento soy yo. Mi corazón está en paz”.

¿Cuál crees que sea el futuro de Ricardo Crespo? Deja tu respuesta en los comentarios.

