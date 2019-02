Kalimba confiesa la verdad sobre la violación que se le imputó

A finales del año 2010, Kalimba fue acusado por el delito de violación de una menor de edad, razón por la cual estuvo siete días en la cárcel.

Kalimba confiesa la verdad sobre la violación que se le imputó

Desde entonces, el intérprete poco ha dicho de ese incómodo suceso, sin embargo, durante su participación en el programa de Montse & Joe, habló por primera vez claro y conciso sobre esa situación.

“Yo estuve siete días en la cárcel y son días que no sabes si te vas a quedar ahí toda tu vida”.

Kalimba confiesa la verdad sobre la violación que se le imputó

QUIZÁ TE INTERESE: Hallan muerto al sobrino del cantante Joan Sebastian (Conoce los detalles)

Recordó que cuando comenzó todo el proceso el reía porque pensaba que todo era una broma. Fue hasta ahora que el intérprete se atrevió a hablar del tema detalladamente.

“Hicieron un after en el hotel y yo presté mi cuarto porque era la habitación más grande, y yo me fui a otro cuarto a dormir. En la mañana nos llevaron al aeropuerto y listo: fue hasta dos días después que me enteré de todo lo que se estaba diciendo de mi”.

Aseguró que el asunto no fue idea de la joven, de hecho, quien comenzó la denuncia fue la madre con quien no vivía en ese momento porque tuvo problemas con el padrastro.

Kalimba confiesa la verdad sobre la violación que se le imputó