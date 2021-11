Kalimba es uno de los cantantes de pop más queridos y reconocidos en México y por motivo del Día de Muertos, durante una entrevista para el programa Hoy, el famoso intérprete confesó que estuvo cerca de morir, pues se ahogó en el mar de Puerto Escondido, en Oaxaca.

Los presentadores lo cuestionaron sobre su experiencia más cercana a la muerte y fue entonces que consideró necesario expresar que estuvo a punto de morir cuando era una adolescnete.

“Nunca lo había contado porque simplemente no me había pasado por la mente porque nunca me lo había preguntado tan directo”.