Kalimba IMPACTÓ con su rostro sin filtro ¡No es disfraz!

Kalima es uno de los cantantes más reconocidos en México, pues no obstante a su gran talento musical, este músico, se caracteriza por tener un acercamiento constante con todos sus seguidores, y esta no fue la excepción.

Resulta que a través de una de sus historias de Instagram el cantante Kalimba ha publicado una imagen en donde se le ve con un rostro de espanto, según consideran algunos internautas, pues pareciera que su lución como es realmente mostrando todas sus imperfecciones.

La imagen impactado a más de uno, pues Kalimba se luce con un rostro ojeroso, pálido y mostrando todas las imperfecciones de su rostro, que ha levantado muchos rumores al respecto.

Hay que destacar que Kalimba es uno de los destacados ex integrantes del grupo OV7 y no hace mucho disfrazó de Spiderman y acompañado de Batman, Superman, el Capitán América y la versión femenina del Guasón, se dieron a la tarea de celebrar Halloween y brindar una experiencia irrepetible a un afortunado grupo de niños del Estado de México.

Pero eso no ha sido todo, pues tambien en cuenta oficial de Instagram se licio vestido de princesa, parodiando con una de sus compañeras de OV7, en donda ha causado mucha gracia entre sus mas de trescientos mil seguidores.

SOBRE EL HOMENAJE A JOSÉ JOSÉ

Se dio a conocer que Kalimba y Yuri cantarían El Triste de José José en su homenaje, pero a raíz de eso, se comenzó el rumor de que los artistas tuvieron una fuerte discusión pues supuestamente Yuri quería que le quitaran el tema a Kalimba.

El cantante fue cuestionado al respecto y respondió que dicha confrontación no fue cierta y que solamente habían sido rumores ya que el admira y respeta mucho a la cantante.

“Nada, a mí me dijeron 'vas a cantar El Triste, vas a venir a ensayar el miercoles a las cinco y media de la tarde, se canta el viernes' y yo dije 'okey, perfecto', después alguien en la alfombra me pregunto '¿oye que pasó entre tu y Yuri?' y yo les dije 'nada, no la he visto, no he hablado con ella, ni nadie de mi oficina con la suya', creo que simplemente fue un rumor que se quiso hacer por alguna razón".