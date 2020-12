Kaley Cuoco sintió pena al hablar del “cuerpo de acero” de su ex Henry Cavill

¡Los labios de Kaley Cuoco están sellados! Durante una aparición en el episodio del martes por la noche de Watch What Happens Live, a la actriz de 35 años, que salió brevemente con el actor de Superman, Henry Cavill en 2013, se le pidió que respondiera a la pregunta de un fan sobre si "el Hombre de Acero" es "realmente hecho de acero".

"Oh, Dios mío", respondió, riendo de buena gana antes de responder : "No lo sé. Nunca digo, 'No lo sé', siempre tengo una respuesta, pero no lo sé".