Fans de Big Bang Theory sorprendidos por transformación de Mayim Bialik

Amy Farrah Fowler en la comedia de CBS The Big Bang Theory puede no haber sido una gran fan de Star Trek.

Pero Mayim Bialik, la actriz de la vida real detrás de Amy, ciertamente lo es, y su transformación de vestuario en honor a la franquicia de ciencia ficción enviaría a Sheldon Cooper (Jim Parsons) a la luna.

Hace unos años, la estrella de 45 años se disfrazó de algunos de los personajes más icónicos de Star Trek, incluidos Spock (Leonard Nimoy), el Capitán Kirk (William Shatner), Data (Brent Spiner) y Janice Rand (Grace Lee Whitney).

La sesión de fotos fue para la revista CBS ’Watch! de agosto de 2016, que celebró el 50 aniversario de la querida franquicia.

La actriz sorprendió con su transformación a Data y otros icónicos personajes de Star Trek.

En una entrevista con Entertainment Tonight promocionando su portada, Mayim habló sobre crecer viendo Star Trek y mencionó un momento particular en Star Trek II: The Wrath of Khan que la perturbó profundamente: la famosa escena en la que Khan (Ricardo Montalbán) deja caer una babosa. en el oído de Pavel Chekov (Walter Koenig) y el Capitán Terrell (Paul Winfield).

"Fui a ver The Wrath of Khan cuando era muy pequeña", dijo al medio. "La escena en la que le pusieron esa cosa en la oreja me asustó tanto que mi hermano y yo tuvimos que ir a un teléfono público en el vestíbulo del cine y llamar a [nuestros] padres para que vinieran a recogerme".

Actriz de Big Bang Theory sorprende con disfraz de Star Trek

Cuando Mayim Bialik compartió a los fans de Big Bang Theory un clip antiguo de su entrevista y su disfraz de Data para Halloween, subtituló su publicación: "Todavía me persigue hasta el día de hoy ��".

A pesar de que Mayim mencionó el aterrador momento de la película, los fanáticos no pudieron evitar admirar su apariencia perfecta. “Gran disfraz. Ni siquiera te reconocí. Tenía que mirar y ver de quién era este TikTok �� ”, dijo alguien. "Vaya, buen maquillaje", escribió otro. "El personaje favorito de Star Trek de Sheldon", bromeó otro.

Resulta que Mayim no es la único que sigue asustada por esta escena de Star Trek en particular. "¡Nunca jamás podré borrar el recuerdo [porque] está GRABADO en mi mente para siempre!" una persona escribió.

“Recuerdo haber visto esta escena en la televisión cuando era joven y estuve aterrorizado durante meses de que las cosas se me metieran al oído mientras dormía ��”, agregó otro.

Una escena de película espeluznante, de hecho. Pero aún así, creemos plenamente que Sheldon le daría a Amy - er, Mayim - un sincero pulgar hacia arriba por esta transformación como Data.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Big Bang Theory como que Kaley Cuoco confesó por qué no ve las últimas temporadas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.