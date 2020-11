Kaley Cuoco asegura que su nueva serie fue gracias a “The Big Bang Theory”/Foto: Vanity Fair e IGN España

La estrella de “The Big Bang Theory”, Kaley Cuoco, terminó la popular comedia hace más de un año. Ahora se está preparando para el lanzamiento de su nueva serie web “The Flight Attendant”, que se basa en la novela que lleva el mismo nombre y está escrita por Chris Bohjalian.

La nueva serie de Kaley Cuoco está lista para su lanzamiento pronto y la actriz está extremadamente orgullosa del programa. Según un informe del medio News.com, Kaley ha dicho que le debe cada papel que está consiguiendo actualmente a The Big Bang Theory. Ella dijo que no estaría donde está sin él y no es tímida para admitirlo.

La actriz saltó a la fama gracias a la serie de Warner; la comedia tuvo 12 temporadas exitosas pero ahora Kaley debe seguir su propio camino/Foto: The Couch

¿De qué trata la nueva serie de Kaley Cuoco?

Kaley Cuoco en The Flight Attendant es muy diferente a la que vieron los espectadores en la sitcom de 2007. Aquí, interpreta a un personaje oscuro llamado Cassie que tiene características contrastantes que Penny en The Big Bang Theory. Kaley también es una de las productoras ejecutivas del programa.

Sobre estar a bordo del programa, Kaley dijo que sentía en su interior que esta era la elección correcta. También ha dicho que cuando vio el libro hace tres años, sintió que se sentiría como un gran personaje para interpretar en la pantalla.

Kaley Cuoco admitió que The Flight Attendant le dio la oportunidad de jugar con otras emociones como la acción, la aventura, el misterio, la emoción y la risa. Cuoco considera a Jennifer Aniston y Julia Louis-Dreyfus como sus inspiraciones. Ambas actrices tuvieron carreras exitosas después de sus actuaciones en las exitosas comedias FRIENDS y Seinfeld, respectivamente.

El programa se estrenará en HBO Max el 26 de noviembre de 2020. Kaley Cuoco en The Flight Attendant será el personaje de Cassie que encuentra un cadáver en la cama del chico con el que tuvo una aventura de una noche.

Tampoco recuerda nada de lo que había sucedido la noche anterior. El reparto de Flight Attendant incluye a Michiel Huisman, TR Knight, Merle Dandridge y Zosia Mamet, entre otros. ¿Verás la nueva serie de Kaley Cuoco?, ¿Crees que podrá superar su actuación de The Big Bang Theory? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

