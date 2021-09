Kaley Couco conquistó los Emmys con este impactante vestido

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, el pasado 19 de septiembre se llevaron a cabo los Primetime Emmys 2021, en donde varias estrellas protagonizaron la noche, entre ellas Kaley Couco.

Y es que ya te hemos informado de algunos detalles de la alfombra roja, sin embargo, era necesario destacar el papel de la estrella de The Bing Bang Theory.

Si bien te platicamos que Elizabeth Olsen posó con un vestido diseñado por sus hermanas, robando miradas, Cuoco no se quedó atrás.

El vestido de Kaley Cuoco

Kaley Cocuo estuvo nominada a un premio

La nominada en varias ocasiones al Emmy presumió un llamativo vestido diseñado por Vera Wang, y que se confeccionó sobre tefetán color amarillo neón.

El atuendo hacía que su figura luciera muy entallada, y con una abertura en la pierna le dio un toque de sensualidad que conquistó a los internautas.

El escote fue de tipo corazón, con unos tirantes delgados y con bolsillos en ambos lados para una mayor comodidad.

Los complementos de Kaley Cuoco

Su vestido fue uno de los más aplaudidos

La actriz, que hace unas semanas dijo que quería rescatar al caballo maltratado en los juegos olímpicos acudió a la premiación con un par de sandalias de tacón en color amarillo para hacer tono con su vestido.

Sin embargó, lo que más llamó la atención fue el cabello con una cola de caballo con crepé y flequillo de cortina.

Y es que no era para menos que la famosa luciera su atuendo más especial, pues se encontraba entre las nominadas a actriz de comedia por su papel protagónico en The Flight Attendant, y pese a que no lo ganó, lo que sí se llevó a casa fueron comentarios positivos por parte de los fans.

¿Qué te pareció el atuendo de Kaley Cuoco en los Emmys?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

