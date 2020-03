Kailani Ochmann Derbez festejó su cumpleaños con ADORABLE fiesta (FOTOS)/Foto: Laura G

Aunque hace algunos días surgió el rumor de que la actriz Aislinn Derbez y el actor Mauricio Ochmann se había separado, eso no fue impedimento para que celebraran con bombo y platillo el segundo cumpleaños de su hija Kailani, con una adorable fiesta que tuvo mucho color y reconocidos invitados.

Kailani Ochmann Derbez llegó a la edad de 2 años el pasado 25 de febrero, y aunque sus padres Aislinn y Mauricio la felicitaron a parte en redes sociales, fue el pasado sábado 29 de febrero que Kailani tuvo una adorable y divertida fiesta de cumpleaños como se merece.

Kailani con su mamá Aislinn Derbez/Foto: Hola México

En una celebración con paseos en poni y trenecito, así como muchos colores rosa pastel y los amigos de la pequeña Kai, la hija de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez disfrutó de su cumpleaños, donde su principal compañera de juegos y risas fue su joven tía Aitana Derbez de 5 años que asistió acompañada de su padre, el actor Eugenio Derbez.

Kailani disfrutó de la mini-granja/Foto: Instagram

La pequeña Kailani disfrutó de una agradable tarde en compañía de sus padres, sus tíos y abuelos. Todos los mejores momentos de la celebración fueron compartidos por Aislinn y Mauricio a través de las redes sociales, donde expresaron su emoción y felicidad por saber que su hija se la estaba pasando de lo mejor.

Kailani con su tía Aitana Derbez/Foto: Hola México

Kailani y su familia y amigos/Foto: Hola México

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separan?

Los rumores de la presunta separación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comenzaron a circular hace unas semanas atrás. Esto fue porque hace mucho tiempo que los actores no compartían algún momento juntos en sus cuentas de Instagram, como lo hacían antes, donde presumían todo su amor de pareja.

También te puede interesar: VIDEO VIRAL: Kailani Derbez encanta con su inteligencia en redes

Por ahora, tanto Aislinn como Mauricio no han dado ningún detalle al respecto sobre su supuesto rompimiento, aunque en la reciente fiesta de su hija Kailani, pudimos ver que aún siguen juntos, pero no tan románticos como antes. Si la pareja Ochmann-Derbez está pasando por alguna crisis matrimonial, no ha permitido que afecte la felicidad y bienestar de su pequeña, quien se la pasó muy bien en su fiesta de cumpleaños número 2.

Aislinn Derbez, Kailani y Mauricio Ochmann/Foto: Hola México

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.