KPOP: Young K de Day6 saca canción para Web K-Drama

Young K, miembro del grupo koreano Day6 es quien se encarga de cantar, tocar el bajo, además de que es conocido por ser un gran compositor y liricista de su banda. Pero ahora nos sorprende con el nuevo lanzamiento de una canción para un K-Drama. "Let Me Off The Earth" es una comedia juvenil que se estrenó 11-Sep-2020 por NAVER TV, V LIVE y YouTube. Este nuevo K-Drama cuenta con 10 capítulos de 10 minutos cada uno.

La letra de la canción trata sobre querer decirle algo a alguien que es difícil de decir o de encontrar las palabras para expresarlo.

Esta canción no solo era esperada por el público del Web Drama Let Me Off the Earth pero también por todo el fandom del grupo Kpop Day6 desde el lanzamiento del teaser de la canción que fue publicado un día previo al video official.

Let Me Off The Earth

Este Web K-Drama trata sobre un grupo de amigos de 17 que después de haberse graduado de la aburrida y tediosa preparatoria se encuentran de nuevo en el primer año de preparatoria una vez más viviendo la misma vida de estudiante por treintaitrés ava vez.

Park Yejin quien ha estado en un bucle por 32ª vez y se encuntra en un amor unilateral por HanGyeol todas estas veces. Ahn Semin, quien tiene experiencia en trabajos a tiempo parcial, no hay ninguno que no haya hecho antes. Él piensa que la amistad y el amor son lujos, pero en estos días hay alguien que llamó su atención. Kim JIwoo, Ella es una sospechosa estudiante de transferencia que apareció de repente. Ella es una estudiante inteligente que ganó el primer lugar en la escuela tan pronto como se transfirió.

Debido la poca actividad que ha realizado Day6 como grupo, Young k se ha dedicado a publicar un par de canciones originales en el canal de youtube DAY6 y varios covers de diferentes artistas y géneros rara vez acompañado por su compañero de banda Wonpil, con quien junto al baterista del grupo Dowoon sacaron un mini álbum recientemente titulado The Book of Us: Gluon, que tuvo Where The Sea Sleeps como canción principal con video oficial.