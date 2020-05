KPOP: Suga recibe ataques por su nueva canción

Uno de los más queridos integrantes de la banda surcoreana BTS es sin duda Suga, pero luego de publicar una canción donde se exponen argumentos de un lider de una secta, muchos de los internautas se manifestaron en su contra y emitieron fuertes críticas sobre la canción.

En 2016, el también rapero asiático publicó su primer producción en solitario con el seudónimo de Agust D, con la cual consiguió gran aceptación del público.

Cuatro años después, el cantante volvió con su segunda producción la cual lleva el nombre de “D-2”, disco que incluye 10 nuevas canciones, entre ellas "What do you think?", que llegó a ocupar los primeros puestos de las listas de iTunes de Estados Unidos solo por debajo de “Rain On Me” de Lady Gaga y Ariana Grande.

Muy al contrario de la esencia que BTS ha mostrado desde sus inicios, en donde llevan fuertes mensajes sobre el amor propio con “Love Yourself” frase ya conocida por ellos y por su propio fandom, “D-2” demuestra ir por un camino más sombrío y superficial.

Suga ha declarado que utiliza sus proyectos en solitario para hablar sobre ciertas cosas, situación que lo ha llevado a recibir cientos de críticas por su falta de tacto al tocar ciertos temas.

Suga usa palabras de un lider de una secta

En Twitter, se cuestionó la decisión del cantante de utilizar un fragmento del discurso de Jim Jones en “What do you think”, ya que este fue fundador de la secta Templo del Pueblo, pronunciado en 1977.

El líder de este culto estadounidense supuestamente incentivó, a través de sus sermones, el suicidio colectivo de 917 miembros de la comunidad Jonestown, el 18 de noviembre de 1978.

Con esto, el grande de la industria Hit Entertainment declaró que el uso del material se hizo sin ninguna intención secreta ni apoyo hacia el colectivo.

“El sample vocal del discurso en la introducción de la canción “What Do You Think?” en el mixtape fue seleccionado sin ninguna intención especial por el productor que trabajó en la pista, que desconocía la identidad del locutor y usó su voz para la atmósfera general de la canción” se leyó en el comunicado.

Por su parte, Suga comentó que decidió implementarlo en su canción como una crítica, enfocándose en hacer cuestionamientos sobre aspectos de la sociedad.