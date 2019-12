KISS: Así fue el primer concierto grabado del grupo de rock

Kiss es una de las bandas del rock más conocidas en todo el mundo, sus éxitos musicales como “I was made for lovin’ you” y “Rock & Roll All Nite” se han convertido en hits famosos de todos los tiempos entre los fans de este género musical.

La agrupación conformada originalmente por el bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley, el baterista Peter Criss y el guitarrista Ace Frehley, ha sido reconocida como múltiples discos de oro y sus canciones aún siguen siendo coreadas por millones de fans alrededor del mundo.

Pero lo que más caracterizó a la agrupación y que le dio su sello personal, fueron los estrafalarios vestuarios que empleaban en el escenario y sus peculiares maneras de maquillarse. Cada integrante original del grupo Kiss adoptó una personalidad con su maquillaje: Simmons se convirtió en “Demon”, Stanley en “Starchild”, Criss era el “Catman” y Frehley en “Space Ace” o “Spaceman”.

SU PRIMER CONCIERTO GRABADO EN VIVO

El video publicado en internet muestra a el primer concierto grabado de Kiss, donde se logra apreciar los temas "Deuce" y "Cold Gin" que saldrían al público en 1974. A pesar de que el video es de baja calidad y en blanco y negro, ha causado furor entre los amantes del rock and roll. La presentación es de hace 46 años, durante diciembre de 1973 , en un recinto de Nueva York en el barrio de Queens.

Además, esa fue la primera ocasión en que los miembros de Kiss se presentaron con el maquillaje que los convirtió en íconos. La agrupación se desintegró durante los 90’s cuando Criss y Frehley anunciaron su partida del grupo, pero aún así Simmons y Stanley continuaron con nuevo integrantes hasta que en 2018 anunciaron su retiro de los escenarios al terminar su gira One Last Kiss: End of the Road World Tour.

