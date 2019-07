KDramas clásicos que debes ver

KDramas clasicos

Si estas aburrido durante estas vacaciones, ¿que mejor que mirar algunos kdramas? y así matar el tiempo y ver a nuestros artistas favoritos. Por eso, aquí te dejamos algunos de los dramas que sí o sí debes ver.

Boys Over Flowers

Empezando con el clásico de clásicos.

Geum Jan Di es una chica pobre cuya familia posee una lavanderia cerca de la prestigiosa Escuela Shin Hwa. Despues de salvar a un chico a punto del suicidio en dicha escuela, Jan Di es admitida con una beca de natación. En la escuela la atacan, molestan y hacen la vida imposible los F4(4 flores) chicos populares y ricos de la escuela. ¿que sucederá cuando ella se enamora de una de los miemrbos del F4 y Goo Joon Pyo comienza a desarrollar sentimientos hacia ella también?

You are beautiful

Go Mi Nyu es una chica que desea convertirse en monja hasta que Go Mi Nam, su hermano gemelo le pide que se haga pasar por él, ya que tuvo un accidente y necesita recuperarse ya que ha sido elegido para convertirse en el cuarto miembro de A.N.JELL, la banda más popular de Corea. Al integrarse a la banda, Go Mi Nyu luchará por tratar de mantener oculta su verdadera identidad. Esto le es difícil puesto que tiene que convivir con los otros 3 miembros del grupo. La situación empeora cuando los miembros empiezan a desarrollar sentimientos por Go Mi Nyu.¿Descubrirán la identidad de Go Mi Nam?

Coffee Prince

Go Eun Chan, una chica que ha tenido que dejar su feminidad para ayudar mejor a su familia. Por su forma de vestir y expresarse, Eun Chan es confundida y la ven como hombre. Choi Han Kyul, hijo de una familia exitosa contrata a Eun Chan de quien piensa que es un hombre, para trabajar en "Coffee Prince". Sin embargo, Han Kyul empieza tener sentimientos reales por ella, aun creyendo que es un hombre, pone en duda su propia sexualidad.Eun Chan pese a tener también sentimientos por él, no puede confesarle que es una mujer ya que sólo hombres pueden trabajar en la cafetería.

My Love From the Star

Do Min Joon es un extraterrestre con una apariencia casi perfecta, que aterrizó en Corea del Sur durante la dinastía Joseon (1609), ha estado habitando la tierra por más de 400 años con excelentes habilidades de visión, audición y velocidad.

En la era actual, cuando se acerca el día de su partida y solo le quedan tres meses en la Tierra, conoce a una top actriz, Cheon Song Yi, quién le hará desarrollar nuevos sentimientos y cambiar el concepto cínico que Do Min Joon tiene sobre los seres humanos.

Playful Kiss

Ha Ni una chica torpe y sin mucha gracia, se enamora de Seung Jo desde el primer momento en que ella pone sus ojos en el el primer día de clases. El es el hombre perfecto, alto, atlético, guapo y la envidia de todos los estudiantes, ya que siempre tiene una puntuación perfeta en todos sus examenes. A pesar de sus esfuerzos energeticos por captar su atención, Ha Ni no obtiene resultados. El destino los lanza bajo el mismo techo cuando un terremoto destruye la casa de Ha Ni, y viven temporalmente en la casa del amigo de su padre, quien resulta ser el padre de Seung Jo. ¿Podrá Ha Ni ser capaz de hacer que Seung Jo piense en ella como algo más que una molestia?

Pinocchio

Choi Dal Po es un joven muy inteligente que tras haber pasado un momento trágico en su infancia y haber perdido a su familia, es adoptado por un anciano que lo rescata del mar.

Choi In Ha es la nieta del padre adoptivo de Dal Po y padece del "Síndrome de Pinocho", cada vez que miente sufre un ataque de hipo. Ella es la hija de una reconocida reportera. Choi In Ha y Choi Dal Po crecen juntos bajo una extraña relación de tio-sobrina. Gracias a él, In Ha descubre su verdadera vocación de ser reportera, de este modo, ambos se encaminarán en una intensa aventura para convertirse en reporteros honestos y revelar todas las injusticias del pasado.

Hasta aquí llego nuestra recomendación de dramas ¿ya viste alguno?.